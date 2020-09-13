【啜手指】父母為逼BB戒啜手指塗辣油　兒科醫生警告：下一秒他就用手揉眼睛

▲ 兒科醫生警告，切忌塗辣油逼孩子戒啜手指習慣。

不少幼兒都喜歡食手指，不但不衛生，更有機會影響口腔牙齒發育和手指皮膚，因此父母為令孩子戒食手指都費盡心思，甚至在BB手指上塗上辣油或苦汁，但此舉卻容易弄巧成拙，有台灣兒科醫生指，有孩子因手指被塗辣油不敢吸，但就用手去揉眼鏡，結果要到醫院洗眼，得不償失，到底有甚麼方法可令孩子戒掉壞習慣？

台灣兒科醫生楊為傑，近日在facebook專頁分享，幼兒在1歲前的口腔期，都會想吸吮手指或奶嘴，然而這是不易戒掉的壞習慣，特別是食手指，而且食手指會令牙齒歪掉，甚至手指長繭變形。

忌亂塗辣油逼戒壞習慣

楊醫生提及，有些家長為了減低孩子吸手指的意欲，故意在孩子手指上塗東西，例如辣油或苦汁等，但這是不明智的做法。他提及，曾有家長把辣椒油塗在孩子手上，孩子怕辣，一吸手指就大哭不敢吸，但是下一秒他就用手去揉眼睛，結果辣油就跑到眼睛入面，然後哭得更慘。

當下當然是火速送往急症，感受到眼科醫生的無奈...為了把辣油沖掉，必須一直用生理食鹽水沖洗眼睛。孩子的痛哭，可想而知......

戒啜手指方法

到底如何處理孩子的口腔期？楊醫生認為「預防勝於治療」，口腔期的重點是孩子會咬和吸吮東西，但沒有規定是甚麼，他建議大家用不同的東西給孩子咬，例如五花八門的固齒器、水果、食物等。另外，盡量讓孩子的雙手忙一點，

一來發展他的精細動作，二來減少他「無聊」的時間。有事做，就比較不會吸自己的手指。

萬一孩子已經養成吸手指的習慣，需要用和緩和方式慢慢戒掉，保持他雙手忙碌，讓他隨時都拿著東西，把精力用在其他地方，若是年齡較大的孩子，就用鼓勵和講道理方式，勸他戒掉習慣。

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責任編輯：王明芳