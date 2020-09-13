【苦不堪言】26歲女子擁42L巨胸成困擾　彎腰致脊椎受傷需輪椅代步

▲ 英國26歲女子黛比（Debbie Horton）本身擁有驚人的42L巨乳，但胸部的重量令她在彎腰拾東西時，導致脊椎嚴重損傷。

擁有傲人上圍原來並非人人稱羨，英國26歲女子黛比（Debbie Horton）本身更擁有驚人的42L巨乳，但胸部的重量卻令她數年前在彎腰拾東西時，不幸導致脊椎嚴重損傷。原本熱愛運動的她經歷手術後，現在只能以輪椅代步，目前她希望可籌得7000英鎊善款去進行縮胸手術，減輕胸前的負擔。

手術後後遺症頻生

據英媒《每日郵報》報道，黛比自學生時期開始，胸部就比其他同儕來得豐滿，成年後罩杯更飆升至42L，逐漸成為龐大負擔。不過，她本身是一名熱愛運動的女生，除了日常會進行健身外，更是一名三項鐵人賽事的運動員。

直至在2016年9月，她在超市工作彎腰拾東西時，背部再也無法支撐她上身的重量，使她背部一震痠痛，當場倒地不起。經送院檢查，發現她患有嚴重脊椎側彎，即使經過手術治療，仍留下嚴重的後遺症。她過去4年來陸續出現椎間盤退化、椎間盤突出、脊椎炎、頸椎前曲、纖維肌痛症等疾病，生活苦不堪言。

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未婚夫不離不棄

病情不僅讓她急速發胖，現在她還必須靠輪椅才能長距離移動，近日更罹患了紅斑性狼瘡。對於自己的情況，黛比曾經向未婚夫指：「如果你想離開，找一個能和你一起過正常、幸福日子的人，也沒關係」，但遭未婚夫斷言拒絕，讓她大嘆：

能得到他的支持，真的是很幸運的事！

事實上，黛比在去年11月已接受了3次脊椎治療手術，但至今她仍然難以行走。加上近日她又被診斷患上「紅斑性狼瘡」，皮膚變得敏感，不能穿戴胸罩。少了胸罩的支撐，使她的負擔越來越重。目前，已為病情散盡家財的黛比發起網上眾籌，希望募得7000英鎊去進行縮胸手術。

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責任編輯:羅嘉欣