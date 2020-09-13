【社區播毒】將軍澳街坊呼籲小心「等車大叔」　拒付款隨街小便嚇怕車長即時關車門

▲ 將軍澳街坊呼籲小心「等車大叔」

新冠肺炎疫情未止，市民都自我加強衛生意識，惟日前有將軍澳街坊發現一名大叔，在等巴士期間隨處便溺。有網民指該名大叔經常於附近出沒等車，不但不戴口罩，更不時做出奇怪行徑，例如上巴士拒付車資，執其他人的報紙等等。網民呼籲要小心該名大叔，遇到宜避開。

日前有網民於facebook群組「將軍澳主場」上載一張相片，從相片中可見一名身穿紅色上衣及牛仔褲，拿著一個綠色環保袋，未有戴上口罩，大叔正站在九巴車站，並在馬路邊小便。上載相片的網民指，該名大叔經常於傍晚6時左右乘坐98D路線，網民直言大叔的行為「愈來愈恐怖」：

之前未有疫情佢只係跑去執人哋報紙，上巴士唔俾錢唔理司機，呢排仲周圍痾尿，最大劑係佢唔戴口罩同唔洗手...

網民指當日見到巴士車長見到該名大叔，已立即關車門，但無奈大叔已經衝上車。網民又呼籲街坊要小心，遇到大叔宜避開。

帖文引起街坊討論，有人大鬧大叔行為不衛生有欠公德心，更有人指應該立即報警處理。另有人認為大叔可能有心理或行為障礙，大家應該包容，或尋找區議員協助。網民回應指，事發時曾上前嘗試與大叔溝通，但對方沒有理會轉身就走。

冠狀病毒可經糞便尿液傳播

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，冠狀病毒主要透過飛沫傳播，亦可透過患者的尿液及糞便傳染。他引述外國有研究顯示，沖廁時的氣流可將馬桶內的細菌沖至6呎外，如果如廁後沒有蓋上廁板，沖廁水花會四濺，令細菌充斥環境。為了減低病毒感染風險，何栢良建議使用公廁時，可自備紙巾如廁、用濕紙巾、酒精消毒廁板和先蓋廁板沖廁；如廁後用梘液徹底洗手。

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責任編輯：羅嘉欣