【阿嬌受傷】鍾欣潼做整形手術後復工 阿嬌近照曝光舉V遮右額傷口

▲ 阿嬌鍾欣潼復工。

鍾欣潼（阿嬌）在9月7日凌厲於廈門的酒店因意外撞向雲石邊，右邊近眉骨處受傷見骨，傷口長達6cm，之後阿嬌往醫院縫針達數十針，為保容貌免鍾欣潼破相，阿嬌在任達華介紹下去接受整形外科醫手術。

阿嬌跌穿頭6日後復工，內地演員張睿透過工作室於社交平台貼出兩張與阿嬌的合照，並寫：「電影殺青啦，然後馬不停蹄奔向下個组，很開心和大美女鍾欣潼，希望你早日恢復。」

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌 鍾欣潼入院再做手術縫66針

▲ 阿嬌的近照曝光。（張睿工作室微博圖片）

【阿嬌受傷】阿嬌酒店爆頭受傷原因曝光 鍾欣潼傷口縫數十針恐破相

阿嬌帶傷開工

不過從相中所見，鍾欣潼看起來精神不錯，不過以V手遮蓋刻意遮住右額的傷口。

Mani早前透露指，阿嬌的傷口於今個星期才拆線，工作至上的她已急不及待返回劇組開工拍攝，帶傷完成工作。

據悉她傷口仍腫，只是阿嬌不想影響劇組拍攝進度，所以寧願食消腫藥後帶傷開工，而劇組亦盡量拍側面或遠鏡遷就。

▲ 阿嬌以V手遮蓋右額的傷勢。（張睿工作室微博圖片）

阿嬌頭撞雲石受傷

鍾欣潼日前於凌晨兩點在酒店廁所感到一陣暈眩而倒下時，頭部撞向雲石邊傷及右邊眉骨，傷口長達6cm，阿嬌急送院，共縫了數十針。

因恐阿嬌由此毀容，眾人大為緊張。在任達華幫助下介紹下整形外科醫生做手術。

Mani當時透露阿嬌已進行了第二次手術，因為傷口深見骨，醫生將阿嬌三層傷口重新再縫合，表面第一層已縫66針，即前後已縫約100針。

她解釋稱，因為整形科醫生所用針線較精細，所以用了66針，即是阿嬌前後共縫約百多針之多。