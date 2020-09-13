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【母子情深】幼象誤闖馬路遇車禍倒斃路邊　母象心碎輕搖屍首驅趕路過車輛不讓接近

休閒 12:35 2020/09/13

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

馬來西亞柔佛州一隻幼象早前疑過馬路時不幸在路邊被撞斃，母象一直在陪伴在側不肯離開，並多次以象鼻嘗試搖醒幼象。

母子珍貴的感情有時在動物間亦能有所顯現，馬來西亞柔佛州一隻幼象早前疑過馬路時不幸在路邊被撞斃，母象一直在陪伴在側不肯離開，並多次以象鼻嘗試搖醒幼象。對於現場路過的汽車，母象亦試圖驅趕，不欲任何人接近幼象，場面令人心碎。

據當地的國家公園局長沙爾曼表示，上述意外於本月2日上午約7時45分發生，當時至少有2至3頭野象脫離象群在現場出現，其中一頭幼象相信是在過馬路時不小心遭汽車撞斃。涉事汽車車頭損毀嚴重，司機暫無大礙。

另據現場片段可見，一頭母象一直在被撞斃幼象旁守候不願離去，並試圖以象鼻搖醒幼象，其間更對路過接近的汽車懷有敵意，企圖驅趕汽車。當局最終派人到場以槍聲嚇退母象，母象最終逃回附近樹林中失去蹤影。警方強調，由於母象對路過的車輛產生敵意，甚至試圖攻擊在場民眾，因此才發射獵槍將牠趕走。

不少網民都對母象的經歷大為同情，形容親眼目撃自己孩子死去的情況實在太慘不忍睹，又呼籲司機駛經野外路段時要注意車速。

點撃大圖觀看幼象被撞斃的情況：

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【同場加映】「世上最孤獨大象」被送往保育區前的情況:

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責任編輯:羅嘉欣

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