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【新冠肺炎】許樹昌料本港明年第2季獲得疫苗　優先供長者及醫護人員等接種

社會 11:55 2020/09/13

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許樹昌預料本港明年第2季或會獲得疫苗。（資料圖片）

本港疫情未止，各國正就研發新冠肺炎疫苗個別出現副作用。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌預料，本港明年第2季或會獲得疫苗，並會優先提供予長者、長期病患者、醫護人員接種。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約19宗確診個案

許樹昌今早（13日）接受電視節目時指出，目前全球有35款新冠肺炎疫苗已進入臨床試驗階段，其中9款屬第三期研究，相信約2個月後會有相關數據。他又提到，本港經國際機制採購的疫苗數量，足以供全港3成半人口接種，另外6成半則需自行採購，又認為採購3種以不同科技製造的疫苗會較為穩陣，而本港預訂到疫苗的機會高。

他估計各藥廠會於今年年底陸續完成疫苗的研究與生產，而本港在明年第2季或會獲得疫苗，因疫苗不可能一次過供應予全港750萬人，故會優先提供予長者、長期病患者、醫護人員接種，或需等至下年年底或2022年年初可有6至7成人能注射疫苗，故市民在防疫措施上仍要繼續。

【新冠肺炎】牛津大學叫停疫苗臨床試驗　有副作用測試者自白：注射14小時後發冷發燒頭痛

他指出，第3波的疫情中，有約3成個案是不明源頭，反映病毒去滲入社區，因此港府最重要是「好好把關」，防止入境旅客將病毒帶入本港，導致下一波疫情發生。他又提到今波疫情港府已封了很多漏洞，包括要求機組人員等要留口水樣本，至今已找出約100名機組人員染疫。

另外，全民檢測計劃明日（14日）為最後一日，他認為有160多萬人參加也不是少數目，當中找出23宗陽性個案，故計劃仍有一定作用。若沒有檢測計劃，那些人或已在社區傳播病毒。被問到若無內地支援人員協調檢測，當局是否可以有足夠的檢測量，以應付下一波的疫情，他則表示，現時內地支援人員協調檢一日可以完成20多萬個檢測，但若果本港疫情沒有大爆發，以現時衞生當局已提升檢測量至每日約1萬個，相信亦可以應付。

【新冠肺炎】世衞稱牛津暫停臨床測試敲響警鐘　料最快年底才有疫苗成效結果

港府上周五起放寬食肆堂食而4人一枱，許樹昌指出市民已出現抗疫疲勞，食肆放寬至4人時要小心是否再有群組爆發，而學生再恢復面授課程後回校上課時亦要做足防感染措施，包括每日量度體溫等。至於何時可以再放寬限聚令等，他則表示要視乎相關地點，如食肆未來兩周有沒有爆發，另亦要視乎每日的確診數字是否下跌，不明源頭的個案比例等。

另外他指出，每年的1月至3月是冬季流感高峰期，在疫情之下，市民要繼續做好防疫措施，而高危人士亦要繼續在每年的11至12月接受疫苗，以免感染流感。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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