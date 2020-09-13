  • 31°C
香港時間 : 2020913日 (日) 12:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】普及檢測逾166萬人採樣　張建宗籲把握今明兩天機會參與

社會 12:11 2020/09/13

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

張建宗呼籲未參與普及檢測的市民，把握今明兩天的機會參與。（政務司司長網誌圖片）

普及社區檢測計劃明日（14日）為最後一日，截至昨晚（12日）10時，約有134萬市民透過網上登記參與，接受採樣的人數已累計超過166萬。政務司司長張建宗表示，透過計劃已確認23個樣本為陽性個案，證明計劃能有助盡早隔離確診者，切斷病毒在社區的傳播鏈，呼籲未參與普及檢測的市民，把握今明兩天的機會參與。

張建宗今日（13日）發表網誌指，第三波疫情來得既急且猛，疫情在7月初出現急劇變化，於短時間內出現多宗源頭不明的本地個案。中央政府一直十分關心香港的情況，積極回應特區提出的請求和給予支持。在國家核酸檢測支援隊全力援助下，短時間內大幅提升本港的檢測能力，並推出大規模的普及計劃，為市民提供「願檢盡檢」的檢測服務。

他提到自己昨日中午到中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室，了解支援隊工作，他衷心感謝支援隊人員義無反顧為香港市民日以繼夜、全力以赴地工作，確保市民可在採樣後最短時間內得知檢測結果。

他又引用國家主席習近平上周在全國抗疫表彰大會上所說「為了保護人民生命安全，我們甚麼都可以豁得出來」，認為在臨時氣膜實驗室努力工作的內地支援隊成員，即使面對一些別有用心的人士造謠抹黑，仍然無畏無懼，忍辱負重，堅守崗位，是體現習主席所說的無私奉獻精神，為香港抗疫工作付出重大貢獻，值得敬佩。

另外，港府早前已實施第三階段放寬社交距離措施，他提醒提醒市民切勿鬆懈，要保持防疫的警覺性，又引述專家指本港在秋冬季很可能會出現第四波疫情，故市民要有心理準備和病毒共存，直至有效疫苗出現和被廣泛應用。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【社區播毒】將軍澳街坊呼籲小心「等車大叔」　拒付款隨街小便嚇怕車長即時關車門
今日 12:10
【社區播毒】將軍澳街坊呼籲小心「等車大叔」　拒付款隨街小便嚇怕車長即時關車門
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約19宗確診個案
今日 11:03
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約19宗確診個案
【新冠肺炎】許樹昌料本港明年第2季獲得疫苗　優先供長者及醫護人員等接種
今日 11:55
【新冠肺炎】許樹昌料本港明年第2季獲得疫苗　優先供長者及醫護人員等接種
張建宗 政務司 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
14:53 2020/09/12
【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
【林曉峰離婚】康子妮婚變後首度開腔 貼一家四口舊照懷念：有些東西永遠不變
23:06 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮婚變後首度開腔 貼一家四口舊照懷念：有些東西永遠不變