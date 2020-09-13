【全民檢測】普及檢測逾166萬人採樣　張建宗籲把握今明兩天機會參與

▲ 張建宗呼籲未參與普及檢測的市民，把握今明兩天的機會參與。（政務司司長網誌圖片）

普及社區檢測計劃明日（14日）為最後一日，截至昨晚（12日）10時，約有134萬市民透過網上登記參與，接受採樣的人數已累計超過166萬。政務司司長張建宗表示，透過計劃已確認23個樣本為陽性個案，證明計劃能有助盡早隔離確診者，切斷病毒在社區的傳播鏈，呼籲未參與普及檢測的市民，把握今明兩天的機會參與。

張建宗今日（13日）發表網誌指，第三波疫情來得既急且猛，疫情在7月初出現急劇變化，於短時間內出現多宗源頭不明的本地個案。中央政府一直十分關心香港的情況，積極回應特區提出的請求和給予支持。在國家核酸檢測支援隊全力援助下，短時間內大幅提升本港的檢測能力，並推出大規模的普及計劃，為市民提供「願檢盡檢」的檢測服務。

他提到自己昨日中午到中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室，了解支援隊工作，他衷心感謝支援隊人員義無反顧為香港市民日以繼夜、全力以赴地工作，確保市民可在採樣後最短時間內得知檢測結果。

他又引用國家主席習近平上周在全國抗疫表彰大會上所說「為了保護人民生命安全，我們甚麼都可以豁得出來」，認為在臨時氣膜實驗室努力工作的內地支援隊成員，即使面對一些別有用心的人士造謠抹黑，仍然無畏無懼，忍辱負重，堅守崗位，是體現習主席所說的無私奉獻精神，為香港抗疫工作付出重大貢獻，值得敬佩。

另外，港府早前已實施第三階段放寬社交距離措施，他提醒提醒市民切勿鬆懈，要保持防疫的警覺性，又引述專家指本港在秋冬季很可能會出現第四波疫情，故市民要有心理準備和病毒共存，直至有效疫苗出現和被廣泛應用。

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責任編輯：郭詩詩