【銅芯抗疫口罩】香港郵政明日起再派銅芯抗疫口罩
社會 12:19 2020/09/13
香港郵政發言人今日（13日）表示，將會由明日（14日）開始「銅芯抗疫口罩＋™」的派遞工作。
發言人指，主要登記人將在郵件派遞前收到載有郵件編號的短訊通知，香港郵政會於短訊發出後三個工作天內，將口罩派遞到主要登記人提供的地址。登記地址如有獨立信箱並且尺寸足夠，郵差會將郵件放入信箱內，否則會上門派遞。如上門派遞時無人收件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第二個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身份證明文件，到指定郵政局領件。
香港郵政不會要求收件人到郵政局以外的地點領件。若郵件在14個工作日內未獲領取，將會退回政府。發言人提醒市民，香港郵政不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民有關派遞或領件安排，亦不會索取市民及其家人的個人資料，或要求市民作出任何回覆。市民須慎防假冒訊息。
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責任編輯：郭詩詩