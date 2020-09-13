【閨蜜之旅】5旬閨蜜辭職結伴環遊世界　自駕露營車1年遊歷20國：旅遊令人上癮

▲ 兩名閨蜜辭職，雙雙結伴環遊世界。

環遊世界體驗生活不只是夢想，只要有決心就能付諸實行。新加坡一對50多歲的閨蜜，去年就毅然辭去工作，結伴環遊世界，１年內開露營車遊走20多個國家，僅花費了5萬新加坡元（約28萬港元）。

51歲曾任職司機的諾拉，與56歲、曾是秘書的蔡蘇絲，為了體驗生活，在去年7月辭去工作，9月起從新加坡飛往荷蘭，開展了歐洲冒險之旅。諾拉表示，她們準備了5萬新加坡元（下同），打算自駕遊，於是在荷蘭花了2萬4千元（約13.5萬港元）買了一輛露營車，其後就帶著剩下的錢遊歷歐洲和北非。

我們工作了超過30年，如今應好好享受人生。

▲ 兩人在旅程中創造了很多難忘回憶。（2travellingaunties IG圖片）

1年遊歷20國

她笑言，開露營車最好的地方是方便，吃喝、睡覺、梳洗都能在車內解決，而且可以到處搬家。

車內有廚房、雪櫃、床鋪和廁所，但我們每天都要自己清空廁所。我們會到油站裝水，又或直接裝天然泉水到水箱，裝滿能用一周左右。

▲ 兩人自駕露營車展開冒險之旅。（2travellingaunties IG圖片）

諾拉表示，她們多數會把車停泊在海邊、森林或公園，有時也會在公共停車場或超市停車場。她們目前已遊歷了20多個國家，包括比利時、法國、愛爾蘭、西班牙、匈牙利等，曾穿越無數個高山、在懸崖邊過夜，也曾在沙漠中踏單車等，這些回憶都是永生難忘，而最她們最愛的國家是摩洛哥。

去年11月抵達摩洛哥後，本來打算在當地待3個月，沒想到因為遇上疫情，受困當地7個月，不過我們很享受。

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旅遊令人上癮

在旅程中，兩人遇到很多挑戰，例如安排行程，並要找一個風景優美、安全而又免費的落腳點。原本計劃今年回國的兩人，因疫情拖慢了進度。蔡蘇絲表示，她們都很愛這輛露營車，希望慢慢開車到中國、泰國、馬來西亞，再返回新加坡。

我們計劃再拿出2萬元（約11.3萬港元），繼續冒險多一年，明年才回去。如果經濟能力允許，我會一直走下去，旅遊真的會讓人上癮。

為了節省開支，她們旅程中只吃早餐和晚餐，她們亦會到當地市場購買新鮮的食材、詢問當地人如何烹調特色料理，再自己下廚，除非遇到非吃不可的特色美食，她們才會花錢用餐。

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責任編輯：王俊賢