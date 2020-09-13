【開心速遞】《愛回家》李莫仇重投朱凌凌懷抱　 張詩欣+吳偉豪+梁証嘉三角戀有火花【有片】

▲ 《開心速遞》的李莫仇（張詩欣飾）重投朱凌凌（吳偉豪飾）懷抱。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的李莫仇（張詩欣飾）早前移情至朱凌凌（吳偉豪飾）的哥哥朱天梯（梁証嘉飾）身上，李莫仇最終發現只是一時錯覺，重投朱凌凌懷抱。

昨晚（9月12日）播出的《開心速遞》第996集「無腳嘅雀仔都有撇唔甩嘅女?!」，講述縱橫情場多年的朱天梯費煞思量亦難以擺脫李莫仇，最終獲朱凌凌拯救，而李莫仇則重新愛上朱凌凌。

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▲ 李莫仇（張詩欣飾）先後愛上朱凌凌（吳偉豪飾）和朱天梯（梁証嘉飾）。（TVB截圖）

張詩欣接受TOPick訪問，大談李莫仇的感情發展：「再次回到凌凌的懷抱，仇仇表示很開心，因為她終於不再迷失方向，認清自己最喜歡的是凌凌，希望之後可以與他擦出更多火花。」

她續指：「其實仇仇應該一直都只是喜歡凌凌，只是因為較早前凌凌未能飛甩仇仇，以致天梯忍不住要出手，最後一招用了每個女人內心最渴望獲得男人的溫柔和呵護，因而攻陷了仇仇。那不過是仇仇的一時錯覺，其實她最愛的始終是凌凌。」

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▲ 李莫仇（張詩欣飾）發現對朱天梯（梁証嘉飾）的愛是一時錯覺。（TVB截圖）

「朱凌凌」吳偉豪和「朱天梯」梁証嘉都被觀眾指是荀盤，張詩欣表示：「與Ricco（吳偉豪）、証嘉合作非常開心，因為兩位型男Part住我，兩位都很細心和Gentlemen。大家經常會在現場討論如何做得更好看、更搞笑。」

她續指：「之前跟Ricco已合作了很多集，已經建立了一些默契，今次加上証嘉，就產生了不同的火花出來。與兩位合作令我可以放心地演出，才可演得那麼放。」

▲ 張詩欣表示與吳偉豪和梁証嘉合作得非常開心。 （張詩欣IG圖片）

張詩欣又分享其近況：「現時除了《開心速遞》外，之後都會拍《兒童醫院》和《智能愛（AI）人》，希望可以接拍更多不同的作品讓觀眾認識我。」

記者：梁樂欣