【新冠肺炎】孔繁毅推算社區仍有40至50名隱形患者　料4至6周後重回「零確診」

▲ 孔繁毅推算全港仍有40至50名隱形患者未被找出。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港大內科學系臨床教授孔繁毅推算全港仍有40至50名隱形患者，料4至6周後才會重回「零確診」。

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孔繁毅今早（13日）接受電台節目時指出，目前社區依然有病毒存在，因此一定要繼續執行感染控制措施，而計劃有助找出隱形患者，目前的陽性比率是意料之內，亦符合統計學估算。他推算全港仍有40至50名隱形患者，相信還要4至6星期本港才會重回「零確診」階段，屆時才能肯定社區再無病毒。

在放寬社交距離措施方面，他認為現階段必須維持各項防疫措施，如果放寬得更快，疫情很快會反彈，又相信如果食肆等處所嚴守各項防疫要求，等到「零確診」才再進一步放寬，就能取得平衡。

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他又指出病毒抗體或只能持續兩、三個月，如果康復後再到高危地方，或者無戴好口罩，可能會再受感染，故提醒康復者不要掉以輕心，當疫情面世後亦需接種。他舉例指，美國曾經有二次感染的患者，出現器官衰竭，病情比首次感染更嚴重。

孔繁毅又指雖然新冠狀病毒殺傷力不及2003年沙士或中東呼吸綜合症，但若長者或長期病患者染疫，出現併發症的機會及死亡率都較高，故提醒所有年輕人如身邊有人確診應盡快做檢測，以免將病毒傳染給家中長者。

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檢測方面，孔繁毅認為本港要繼續提升本地檢測能力，如 增購檢測儀器、增聘技術人員等，將本地檢測能力提高至 1.5萬至2萬個檢測，以應對冬季可能出現的第四波疫情。 另外， 邊境檢測亦是重要，他建議所有入境人士必須做檢測，包括在入境時及隔離期間均需接受檢測，有關做法可第一時間將確診者隔離，強調只要防守工作做到「滴水不漏」，追蹤工作就不會這麼辛苦。

至於港大醫學院聯同內地研發噴鼻式新冠病毒疫苗，孔繁毅表示計劃於11月招募約100名年輕的健康人士參與測試，屆時會分別了解參與者在噴鼻後首日、28天後，以及3至6個月後的反應；如果成效良好，並證實安全，有望明年下半年廣泛應用。

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責任編輯：郭詩詩