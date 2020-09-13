【反黑路人甲】湯怡王浩信雨中相擁 芷珊要求細倫：要保住自己條命【有片】 娛樂 13:03 2020/09/13 分享： 熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 《反黑路人甲》 TVB劇《反黑路人甲》下周大結局，劇情愈來愈緊張。憑在《反黑路人甲》演芷珊人氣急升的湯怡，在個人社交平台上載劇芷珊與細倫（王浩信飾）在雨中相擁的劇照。湯怡並寫芷珊在此幕其中的對白： 甲方答應過乙方 無論乙方有任何要求 甲方都會盡力完成 而家乙方要求甲方 無論發生咩事 幾危險都好 都要保住自己安全 保住自己條命 #反黑路人甲 #蘇芷珊 #蔣世龍 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅 「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】 19:10 2020/08/27 【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅 「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】 【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定 高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】 17:22 2020/08/13 【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定 高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】 【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚 喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】 18:04 2020/09/08 【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚 喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】 湯怡 電視劇 TVB