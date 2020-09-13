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【反黑路人甲】湯怡王浩信雨中相擁　芷珊要求細倫：要保住自己條命【有片】

娛樂 13:03 2020/09/13

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《反黑路人甲》

TVB劇《反黑路人甲》下周大結局，劇情愈來愈緊張。憑在《反黑路人甲》演芷珊人氣急升的湯怡，在個人社交平台上載劇芷珊與細倫（王浩信飾）在雨中相擁的劇照。湯怡並寫芷珊在此幕其中的對白：

甲方答應過乙方
無論乙方有任何要求
甲方都會盡力完成
而家乙方要求甲方
無論發生咩事 幾危險都好
都要保住自己安全 保住自己條命
#反黑路人甲 #蘇芷珊 #蔣世龍

撰文 : TOPick柴犬出動

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