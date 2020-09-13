調查指7成青年拒自薦加入政府諮委會　逾半認為青年委員屬「政治花瓶」

▲ 青協青年創研庫青協青年創研庫今（13日）發表研究結果。（受訪者提供）

政府諮詢委員會及法定組織的青年成員比例未達標，青協一項研究顯示，整體受訪青年認為政府諮詢組織的表現一般，逾半認為青年在諮詢委員會中屬「政治花瓶」，部分人更擔心參與後會被「起底」或被標籤為「親政府」，73%受訪者更表明不會考慮申請自薦計劃。調查機構倡檢視諮詢組織的定位，並增設青年成員支援平台等。

調查機構於7月4日至8日實地訪問524名18至35歲本港青年，整體受訪者對於政府諮詢委員會，在提升決策認受性、吸納專業意見及促進市民參與的各項表現評價一般，以10分滿分，全部僅略高於5分合格線。57%受訪青年認為，青年在諮詢委員會中屬政治花瓶，45%對於政府重視青年參與的說法表示不認同。

機構引述數據指，政府相關諮詢委員會及法定組織的18至35歲青年成員比例，截至去年底仍未達現屆政府目標的15%，申請數字亦有放緩趨勢。是次調查顯示，73%受訪青年稱不會考慮申請自薦計劃，原因包括認為自己欠缺條件，以及參與作用不大等；餘下27%稱會考慮或曾申請計劃。假如參與諮詢組織，受訪青年主要擔心時間難以分配，其次是擔心被起底及被標籤為親政府。

機構亦向8名已獲委任的青年成員個案進行訪談，有個案曾因時間分配問題而放棄其中一個獲委任的機會，有個案亦因會議發言技巧不足，而未能積極參與會議；但亦有個案表示，其提出的創新建議曾成功獲委員會採納。

青協青年創研庫「管治」組別成員林智浩表示，本港諮詢委員會制度運作多年，上次檢討距今逾10年，建議政府檢視諮詢組織的角色和定位，以充分發揮其對政府管治工作的功能，提倡政府設立由特首牽頭的高層次統領架構，檢視諮詢委員會運，並建議另闢途徑，讓更多不同背景社會人士參與諮詢，提升政府吸納民意的效能，展現政府重視聆聽和回應民意的決心。

機構亦建議設立青年成員支援平台，提供聯繫和協助統籌等，並持續推動職場公共事務參與友善文化，由具規模的企業牽頭，容許員工安排每月工時2.5%、即每月約4小時，參與政府諮詢委員會會議。

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記者：馮琪雅