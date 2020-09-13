【新冠肺炎】陳茂波指若不再出現源頭不明本地個案　或可加快推出健康碼

▲ 陳茂波日前到訪中山紀念公園體育館的火眼實驗室，向中心內的工作人員表示謝意。（財政司司長網誌圖片）

普及社區檢測計劃踏入第13日，截止今早11時，有167.8萬名市民已接受採樣。財政司司長陳茂波表示，若能把疫情管控好，不再出現源頭不明的本地個案，並好好利用在普及檢測計劃中提升的檢測能力，可加快推出健康碼。

陳茂波今日（13日）發表網誌指，隨著疫情逐步受控，部份社交距離及處所營運限制已於上周五獲進一步放寬，故過去2天，不論是酒樓或餐廳的生意都有較明顯的改善。他稱，過去大半年的疫情，對食肆和大小商店造成巨大打擊，大家都盼望疫情能早些受控，盡早回復正常的生活和出行，也讓企業的生意得以改善。而近期本港的新增確診個案雖持續處於低水平，但仍有不少源頭不明的個案，普及檢測可有助找出隱形患者，以加快遏阻社區中的傳播鏈，呼籲未做檢測的市民，在今明兩天找時間到社區檢測中心參與檢測。

另外，他提到在與病毒共存的新常態下，防疫措施和準備要「常態化」，但不能容讓疫情爆發亦「常態化」，做好防疫及有效管控疫情，是穩住經濟和信心的關鍵要素，其中關係到市民的出行自由和消費意欲，以至食肆、商店及企業的生意及對營商前景的信心。若香港能把疫情管控好、不再出現源頭不明的本地個案，並好好利用在普及檢測計劃中提升的檢測能力，加快推出健康碼，有望放寬與內地以至其他地方的人員往返限制，有助加速本地經濟恢復，以及有限度的外出旅遊等。

陳茂波又指，普及社區檢測計劃提升本港進行大規模檢測的能力，特別在採樣、物流及有序安排巿民檢測等的流程和協調上，累積經驗，只要實事求是地總結經驗，並將已強化的檢測實驗室設備與運作容量，化為「常規戰備」，日後再遇到小型地區爆發，就可進行「閃電圍堵戰」，避免疫情反彈變為揮之不去的「風土病」。

他又提到自己日前到訪設於中山紀念公園體育館的火眼實驗室，衷心感謝各位內地支援實驗室化驗人員、在社區中心協助採樣的所有工作人員等。

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責任編輯：郭詩詩