【貓咪墮樓】大埔貓咪疑遭主人扔落樓吐血亡　送醫搶救不果街坊夾錢送最後一程

▲ 大埔廣福里昨晚（12日）亦被發現有貓咪疑遭主人扔落樓重傷。雖然當時有熱心街坊緊急把貓咪送醫搶救，惟貓咪最終重傷不治。

繼青龍頭豪景花園今年2月被發現有多隻寵物遭人扔落樓慘死後，大埔廣福里昨晚（12日）亦被發現有貓咪疑遭主人扔落樓重傷。雖然當時有熱心街坊緊急把貓咪送醫搶救，惟貓咪最終重傷不治，目前警方暫將案件列作殘酷虐待動物調查處理。

事主認為貓咪意外墮樓機會低

據負責把貓咪送醫的事主事後在facebook群組「Tai Po 大埔」憶述，昨晚約7時途經廣福里四方公園時，已發現貓咪重傷伏在地下。心急的她更一度向樓上大叫：「樓上有冇人養貓呀？你隻貓跌咗落街呀」，但一直無人回應。

事主引述圍觀的街坊指，曾聽到「有女人大叫有人扔貓落街」。而她觀察過貓咪的重傷伏地位置後，發現與附近唐樓有一定距離，故認為貓咪「自己唔小心跌落樓嘅機會真係好低」。當時重傷的貓咪正不斷抽搐及吐血，另有街坊聯絡上兩名寵物診所的護士趕到現場，在眾人協助下把貓咪救走。事主表示：

真係做唔出視而不見，所以我就跟兩位姑娘到診所睇下有乜可以為貓貓做到。一連串嘅報價費用同主人係邊個呢啲問題我都無理，最緊要救咗貓貓先...誰叫我遇到你，救就救啦唔理錢住喇！

街坊、診所護士夾錢「送行」

不幸的是貓咪最終仍然重傷不治，但事主始終不忍心牠的最後一程要被扔去垃圾桶，所以聯絡上寵物善終公司處理牠的身後事。沒想到曾在現場幫忙的一對情侶街坊事後來到診所表示願意夾錢，而診所的護士們也表示願意「夾一份」，事主大嘆：

當下真係好感動！因為貓貓嘅最後一程係有帶住愛離開的！

最後她又就事件作出呼籲：「可以不愛，但請不要傷害」，並感謝診所的醫生護士，及曾就事件幫忙的大埔街坊。目前，區議員黃兆健亦已介入處理事件，並呼籲目擊事發經過的人士聯絡他。

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責任編輯:羅嘉欣