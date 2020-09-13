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超市疑貨品「先加後減」扮優惠　政黨斥誤導消費者促政府加強監管

社會 15:19 2020/09/13

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有政黨調查發現，兩大連鎖超市的貨品售價會「先加後減」，更出現產品原價和特價相同、或售價與付款價錢有出入等問題，促請政府加強監管超市營商手法，建議政府確保兩大超市若領取第二期保就業計劃的資助時，要確保提供真正減價優惠。

民建聯成立「超市價格關注組」，每逢周五挑選22款食品及日用品進行調查，發現超市先加後減的情況沒有改善。以5公斤泰國香米為例，有超市在上月26日標價95元，並在上月28日和本月2日加至97.9元，之後再減價至95元，質疑超市有「先加後減」及誤導消費者之嫌。關注組亦發現有家居用品雖標示為「特價貨品」，但實際售價與標準價相同。

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽指出，曾對比兩大超市的廣告推廣，發現兩者相關產品的售價及優惠價相若，質疑超市或涉「合謀定價」，他建議政府檢討現行與保障消費者有關的法例，加強對價格的規管及披露其走勢，以確保市民的資訊流通。而兩大超市若再領取保就業計劃補貼，必須「真減價」以惠及普羅大眾。

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責任編輯：蘇文軒

民建聯 保就業 超市 新冠肺炎疫情

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