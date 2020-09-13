【復課安排】專家倡培養正面思考紓緩復課壓力　教育局辦20場工作坊授情緒支援實戰技巧

▲ 教育局將於本月16日至11月4日，舉辦20場區本工作坊，傳授學生情緒支援實用應對技巧。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園本月23日起分兩階段恢復面授課堂，教育局表示，部分學生可能會感到有壓力或困擾，需要較多時間適應及需要教師扶持，教育局教育心理學家建議，教師循培養學生學習感恩和正面思考等三方面，協助學生面對逆境，學習得到持久的快樂。

教育局將於本月16日至11月4日，舉辦20場區本工作坊，由精神科專科醫生與學校人員，分享為學生提供情緒支援的實用應對技巧及進行個案分析等，以提升教師和學校人員支援學生的能力，減少學生的負面情緒和壓力。

教育局教育心理學家張巧儀今日（13日）在教育局專欄「局中人語」表示，「快樂」是兒童最早學會的情緒詞彙之一，但不時有學生表達生活不快樂，彷彿人逐漸長大，快樂便會逐漸消失。她以心理現象「享樂適應」解釋，由環境改變而帶來的快樂，會在短時間內被消化和適應，不能帶來持續的快樂。

她指出，快樂不是由環境和外物所決定，而是一種選擇，亦是可以學習和培育出來。她強調，感恩是令人快樂和精神健康的一個關鍵因素，建議教師培養學生有感恩的心，使他們懂得欣賞身邊的人和事，避免對生活抱持理所當然的態度，並將感恩的心轉化成實際行動，例如感謝和讚美別人，建立正向的人際關係。

她續指，生活不快樂與經常作負面思考的關係密切，輔導思想負面的學生時，建議教師首要聆聽他們的擔憂，然後透過提問引導他們辨識自己的負面想法是否符合現實，例如「我有甚麼證據支持這想法？」、「事情有哪些其他的可能性？」及「我是否過早下定論？」，以提醒學生以正面和合理的角度，實事求是地評估事情，當面對逆境時，便會看到積極和有意義的一面，令情緒不致大受影響。

此外，經常不快樂的學生往往着眼於自己的缺點和不足，她建議教師協助學生發掘和認識自己的專長和品格上的美德，透過努力和克服挑戰而取得成果，從而體驗滿足和持久的快樂，教師亦可即時給予正面回饋，強化其個人強項和品德。

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責任編輯：馮琪雅