  • 30°C
香港時間 : 2020913日 (日) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【戲如人生】陳展鵬封視帝後減產照顧病母 煎Pang花逾7位數字醫藥費：是時候為家庭付出

娛樂 16:35 2020/09/13

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

陳展鵬成為視帝後刻意減產，抽更多時間照顧病母。

陳展鵬主演的TVB劇《唐人街》原定接《反黑路人甲》捧播映，不過TVB臨時將劇集抽起並改抽由馬國明和高海寧主演的《C9特工》。

視帝級演員陳展鵬自封帝後減產，原來是為了抽取更多時間陪伴病母，更花逾7位數字醫藥費用治療媽媽，甚有孝心。

【網購陷阱】陳展鵬淘寶買輪胎貨不對辦　網民教煎Pang淘寶3大貼士防騙

陳展鵬抽時間陪伴媽媽。（陳展鵬IG圖片）

陳展鵬帶媽媽去旅行。（陳展鵬IG圖片）

《唐人街》突然被TVB抽起，陳展鵬直認起初收到消息時感到曾愕，但得悉是為了配合全球同步播出才抽起便認同公司的做法。

2016年，陳展鵬憑《城寨英雄》榮登視帝，但他卻於封帝後刻意減產，一直令外界大感不解。他解釋指媽媽於中風後身體大不如前，因而決定向公司請假，讓自己有更多時間照顧媽媽。

他說：「這兩年完全令我感受到戲如人生，看見媽媽如此情況，完全沒心機工作，覺得自己是時候為家庭付出。」

【星爸媽抗疫】陳展鵬單文柔10個月大愛女乖乖戴口罩　煎Pan靠一招教BB抗疫

曾有指陳展鵬和單文柔結婚是為了沖喜。（陳展鵬IG圖片）

媽媽身體欠佳，曾有指陳展鵬於2018年與拍拖不足兩年的單文柔結婚，是為了沖喜。

他表示已帶媽媽看了超過10個醫生，「她已入了兩次ICU，其中一次更是於結婚前，我曾與老婆商量是否需要將婚禮延期，幸好媽媽很堅強。」

陳展鵬待女兒Quinta出生後才與媽媽分開居住。（陳展鵬IG圖片）

由於陳媽媽一直沒有購買保險，陳展鵬坦言於數年內要花費逾7位數字醫藥費，但同時也慶幸自己有能力支付此筆龐大的費用。

為了讓媽媽有一個舒適的環境養病，陳展鵬透露曾舉家搬到西貢居住，直到媽媽的情況好轉以及女兒Quinta出生才分開居住。不過，心掛掛的陳展鵬仍然會每天致電媽媽慰問。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星爸媽抗疫】陳展鵬單文柔10個月大愛女乖乖戴口罩　煎Pan靠一招教BB抗疫
14:24 2020/02/19
【星爸媽抗疫】陳展鵬單文柔10個月大愛女乖乖戴口罩　煎Pan靠一招教BB抗疫
【星二代】單文柔晒愛女小豬比生日照　暖爸陳展鵬放工即湊BB
14:28 2019/09/25
【星二代】單文柔晒愛女小豬比生日照　暖爸陳展鵬放工即湊BB
【網購陷阱】陳展鵬淘寶買輪胎貨不對辦　網民教煎Pang淘寶3大貼士防騙
18:25 2020/03/24
【網購陷阱】陳展鵬淘寶買輪胎貨不對辦　網民教煎Pang淘寶3大貼士防騙
陳展鵬 電視劇 TVB 演員 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
14:53 2020/09/12
【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
【社區播毒】屯門大媽嫌壽司有酸味　食一啖吐碟上放回迴轉帶
12:06 2020/09/12
【社區播毒】屯門大媽嫌壽司有酸味　食一啖吐碟上放回迴轉帶