【戲如人生】陳展鵬封視帝後減產照顧病母 煎Pang花逾7位數字醫藥費：是時候為家庭付出

▲ 陳展鵬成為視帝後刻意減產，抽更多時間照顧病母。

陳展鵬主演的TVB劇《唐人街》原定接《反黑路人甲》捧播映，不過TVB臨時將劇集抽起並改抽由馬國明和高海寧主演的《C9特工》。

視帝級演員陳展鵬自封帝後減產，原來是為了抽取更多時間陪伴病母，更花逾7位數字醫藥費用治療媽媽，甚有孝心。

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▲ 陳展鵬抽時間陪伴媽媽。（陳展鵬IG圖片）

▲ 陳展鵬帶媽媽去旅行。（陳展鵬IG圖片）

《唐人街》突然被TVB抽起，陳展鵬直認起初收到消息時感到曾愕，但得悉是為了配合全球同步播出才抽起便認同公司的做法。

2016年，陳展鵬憑《城寨英雄》榮登視帝，但他卻於封帝後刻意減產，一直令外界大感不解。他解釋指媽媽於中風後身體大不如前，因而決定向公司請假，讓自己有更多時間照顧媽媽。

他說：「這兩年完全令我感受到戲如人生，看見媽媽如此情況，完全沒心機工作，覺得自己是時候為家庭付出。」

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▲ 曾有指陳展鵬和單文柔結婚是為了沖喜。（陳展鵬IG圖片）

媽媽身體欠佳，曾有指陳展鵬於2018年與拍拖不足兩年的單文柔結婚，是為了沖喜。

他表示已帶媽媽看了超過10個醫生，「她已入了兩次ICU，其中一次更是於結婚前，我曾與老婆商量是否需要將婚禮延期，幸好媽媽很堅強。」

▲ 陳展鵬待女兒Quinta出生後才與媽媽分開居住。（陳展鵬IG圖片）

由於陳媽媽一直沒有購買保險，陳展鵬坦言於數年內要花費逾7位數字醫藥費，但同時也慶幸自己有能力支付此筆龐大的費用。

為了讓媽媽有一個舒適的環境養病，陳展鵬透露曾舉家搬到西貢居住，直到媽媽的情況好轉以及女兒Quinta出生才分開居住。不過，心掛掛的陳展鵬仍然會每天致電媽媽慰問。