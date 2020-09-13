【幫補家計】日行10公里忍熱穿玩偶服賣藝　9歲孝順仔疲憊不埋怨：有錢可以買飯

▲ 9歲的Rehan為幫補家計，穿玩偶服賣藝，疲憊的身影令人感動又心疼。

窮人孩子早當家，印尼一名9歲男童，為了分擔母親沉重的家庭經濟負擔，每天一清早便穿著玩偶服裝，走上10公里到人潮較多的街頭表演，賺取微薄的收入。他脫下頭套蹲坐路邊休息的畫面被網民拍下，令人看到感到不捨。

據印尼媒體報道，有網民在IG上載了一條由多張照片組合而成的影片，從影片中可見，身穿厚重玩偶服裝的人坐在角落休息，看起來非常疲累。沒想到當他脫下頭套，原來只是一名小男童。

▲ 沒想到人偶下竟是一名年僅9歲的男童。（「rhmadii__」IG影片截圖）

街頭賣藝賺生活費

據拍照的網民表示，9歲的Rehan家計不好，媽媽工作收入不穩定，只夠付房租，為了幫媽媽分擔家計，他只好犧牲玩樂時間，每日天未亮就走10公里來到熱鬧的街頭，穿著厚重的玩偶服來娛樂路人，賺取生活費和學費。

▲ Rehan半躺路邊休息。（「rhmadii__」IG影片截圖）

Rehan表示，自己的表演總能吸引很多人的目光，他為了帶給路人不同的感受，也會經常更換玩偶服裝的角色，包括Dora、海綿寶寶等卡通人物。雖然無法與同年紀的小朋友一樣，過上無憂無慮的童年，但臉帶倦容的Rehan並沒有埋怨，反而樂觀地表示，

賺錢不是壞事，有錢之後，就可以買飯回家了！能幫媽媽賺生活費，自己也會很開心。

▲ Rehan一臉倦容，但他很開心能為家庭幫上忙。（「rhmadii__」IG影片截圖）

成熟懂事的Rehan，令人感動又不捨。Rehan的故事吸引當地媒體爭相報道，出帖的網民表示，希望讓更多人知道Rehan的故事，並化作實際行動幫助他，改善他們一家的生活。

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責任編輯：王明芳