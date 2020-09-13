  • 30°C
香港時間 : 2020913日 (日) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉冒銀行職員騙取245萬元　3人涉串謀詐騙被捕

社會 16:02 2020/09/13

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（黃傑偉攝）

警方油尖警區重案組第二隊聯同商業罪案調科，於上周五（11日）， 展開代號「勇戰者」打擊不良財務中介行動。警方根據情報，突擊搜查位於尖沙咀柯士甸道1中介公司寫字樓，行動中以串謀詐騙拘捕2男1女集團骨幹成員，年齡19至24歲，部分人有黑社會背景，受害人涉損失245萬，警方行動中協助一名受害人終止其157萬元支票匯款，並成功取回款項。

油尖警區重案組第2隊主管偵緝高級督察戴焯賢指， 被捕人假裝成銀行職員，致電有樓宇二按的受害人，訛稱其貸款是違法或違約，並能講出其個人資料，誘受害人到其裝作律師樓的辦公室，要求受害人透過中介公司向財務借取巨款，其後以還款或債務重組為由，將借貸款項存入其指定戶口，得逞後提走款項逃之夭夭，而辦公室亦人去樓空。被捕人現扣查中。警方相信已瓦解一個活躍2至3個月詐騙集團，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

商業罪案調查科情報組高級督察石康盈指，近年騙徒假裝銀行職員，於借貸期間騙取市民行政費用等，某案件中假扮一按財務職員，訛稱是事主違約，要求受害人透過中介向財務借貸，再要求交出款項債務重組以騙取款項。警方提醒市民不要輕易相信來電推廣，要核實來電者身份，如有疑問可致電防騙熱線18222。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

 

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約19宗確診個案
今日 11:03
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約19宗確診個案
【全民檢測】普及社區檢測計劃明結束　聶德權料最終逾170萬人參與
今日 13:23
【全民檢測】普及社區檢測計劃明結束　聶德權料最終逾170萬人參與
【新冠肺炎】孔繁毅推算社區仍有40至50名隱形患者　料4至6周後重回「零確診」
今日 13:03
【新冠肺炎】孔繁毅推算社區仍有40至50名隱形患者　料4至6周後重回「零確診」
【新冠肺炎】陳茂波指若不再出現源頭不明本地個案　或可加快推出健康碼
今日 14:06
【新冠肺炎】陳茂波指若不再出現源頭不明本地個案　或可加快推出健康碼
警拘兩男女涉22宗便利店騙取儲值卡案　涉款約1萬元
今日 15:50
警拘兩男女涉22宗便利店騙取儲值卡案　涉款約1萬元
罪案 銀行 律師

最高瀏覽

【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
14:53 2020/09/12
【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
【社區播毒】屯門大媽嫌壽司有酸味　食一啖吐碟上放回迴轉帶
12:06 2020/09/12
【社區播毒】屯門大媽嫌壽司有酸味　食一啖吐碟上放回迴轉帶