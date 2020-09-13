涉冒銀行職員騙取245萬元　3人涉串謀詐騙被捕

▲ （黃傑偉攝）

警方油尖警區重案組第二隊聯同商業罪案調科，於上周五（11日）， 展開代號「勇戰者」打擊不良財務中介行動。警方根據情報，突擊搜查位於尖沙咀柯士甸道1中介公司寫字樓，行動中以串謀詐騙拘捕2男1女集團骨幹成員，年齡19至24歲，部分人有黑社會背景，受害人涉損失245萬，警方行動中協助一名受害人終止其157萬元支票匯款，並成功取回款項。



油尖警區重案組第2隊主管偵緝高級督察戴焯賢指， 被捕人假裝成銀行職員，致電有樓宇二按的受害人，訛稱其貸款是違法或違約，並能講出其個人資料，誘受害人到其裝作律師樓的辦公室，要求受害人透過中介公司向財務借取巨款，其後以還款或債務重組為由，將借貸款項存入其指定戶口，得逞後提走款項逃之夭夭，而辦公室亦人去樓空。被捕人現扣查中。警方相信已瓦解一個活躍2至3個月詐騙集團，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。



商業罪案調查科情報組高級督察石康盈指，近年騙徒假裝銀行職員，於借貸期間騙取市民行政費用等，某案件中假扮一按財務職員，訛稱是事主違約，要求受害人透過中介向財務借貸，再要求交出款項債務重組以騙取款項。警方提醒市民不要輕易相信來電推廣，要核實來電者身份，如有疑問可致電防騙熱線18222。

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記者：黃傑偉