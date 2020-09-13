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【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　其中11宗屬本地感染

社會 16:30 2020/09/13

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本港今日新增19宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）下午公布最新疫情。本港今日新增19宗確診個案，其中11宗屬本地感染，8宗外地輸入，患者由印度及菲律賓返港。本地個案中有8宗與之前個案相關，其中一人曾到大埔體育館的全民檢測，另外3宗源頭不明。今日另外有10多宗初步確診。

本港今日新增3宗不明源頭感染個案，即看：【下一頁】

今日再多17名確診病人康復出院，至今共有4,630名病人康復出院，即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

普及社區檢測計劃明日最後一天，57間檢測中心延長開放，即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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劉家獻 張竹君 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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