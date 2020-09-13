【新冠肺炎】機電署短時間內協助改建二線隔離病房　維修人員清潔救護車冷氣系統

▲ 機電署人員穿好個人防護裝備後，為救護車進行深層清潔，包括更換冷氣風隔、清洗車廂風口、抽氣扇等。（發展局網誌圖片）

新冠肺炎疫情持續，發展局局長黃偉綸今日（13日）發表網誌指，疫情下政府部門各有其角色，其中機電工程署曾聯同醫管局及業界，在短時間內完成設計及組裝「流動組合式─高效能空氣微粒子過濾器」，以協助公立醫院將部分普通內科病房改建為具負壓功能的二線隔離病房。

網誌引述機電署署長彭耀雄表示，機電署主要是在工程方面提供技術支援和專業意見，例如為醫院、診所、檢測中心、檢疫設施等提供服務，安裝並確保機電設施正常運作，並在疫情爆發初期，迅速為多個政府場地加裝體溫檢測系統，如政府大樓、邊境口岸、康樂及文娛設施等，迄今已安裝約380部。

▲ 機電署早前聯同醫管局及業界，在短時間內設計及組裝「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，將部分普通內科病房改建為具負壓功能的二線隔離病房。（發展局網誌圖片）

機電署一向負責保養及維修大部分政府車輛，九龍灣機電工程署總部大樓維修中心，主要是維修救護車。機電署區域經理（車輛）朱以剛指，因應消防處的要求和指引，機電署人員會為救護車的冷氣系統進行深層消毒清潔，包括為接載過確診個案的車輛消毒；當署方知悉要執行相關工作後，已為同事提供相應訓練和指引，例如教導前線人員如何穿好個人防護裝備，以免在工作時接觸到傳染性病原體。

在機電署工作達10年的一級技術員陳俊斌，平日主要負責救護車的維修工作，疫情下亦會為救護車做冷氣深層清潔工作，包括更換冷氣風隔及清洗車廂風口等，迄今已清洗過約20部救護車。他坦言起初對這項工作有點擔心，害怕在不察覺的情況下受到感染，以致把病毒傳染給家人，包括家中的小朋友，故每天回家也會先量度體溫才入屋，但知悉署方為員工提供標準保護裝備及與消防處商討參考指引，減輕其憂慮，冀疫情盡快過去，讓生活回復正常。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅