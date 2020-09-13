【新冠肺炎】新增3宗不明源頭感染　涉美孚新邨街市及長沙灣麗翠苑

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本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）下午公布最新疫情。本港今日新增19宗確診個案，其中11宗屬本地感染，8宗外地輸入。

張竹君指出，在11宗本地感染個案中，3宗屬不明源頭感染。

4942，屯門醫院女病人個案，女病人曾到訪的內科專科門診。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，其中屯門醫院女病人的驗血報告顯示，其血清抗體呈陽性，院方及衞生防護中心報告均判斷病人處於感染後期，即不具傳染性，因此其接觸的工作人員及病人都不會被列為密切接觸者。

4947，41歲印傭，她9月10日和傭主在荔景社區會堂進行全民檢測，及後確診。她與僱主同住荔景紀律部隊宿舍第2座，平時會到美孚新邨的街市買餸，假期多數留家。其僱主已列為緊密接觸者，送住檢疫中心。

4956，75歲退休男士，住長沙灣麗翠苑麗柏閣，由於聽覺較差，難以從他身上問到行蹤。他曾向2位醫生求醫，其中一名醫生為他留樣本檢測後發現確診。

另外，個案編號4940為維景酒店的住客，他早前已送到檢疫中心，並在檢疫中心確診。

而在11宗本地感染個案中，1名確診患者在北區做派遞工作，家住屯門山景邨。

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記者：陳梓蔚