【食不安心】街坊外賣雲吞回家覺味道有異　吐出雲吞餡料驚揭暗藏香煙濾咀

▲ 將軍澳一名街坊日前外賣一豌雲吞河時卻發現雲吞味道有異，沒想到當他把雲吞餡料吐出時，竟赫然發現一個啡色煙咀。

不少人近期多了機會買外賣回家享用，不過將軍澳一名街坊日前外賣一豌雲吞河時卻發現雲吞味道有異，沒想到當他把雲吞餡料吐出時，竟赫然發現一個啡色煙咀，不少網民聞訊紛大呼嘔心。

據事主昨日（12日）在facebook群組「將軍澳主場」分享指，自己當日在將軍澳建明村彩明商場一間食肆，外賣了一豌雲吞河粉回家。惟當他進食了其中一粒雲吞時，卻感覺味道十分怪異，遂把口中的雲吞餡料吐出，沒想到竟吐出了一個夾雜在餡料中的一個啡色煙咀，讓他不禁反問：「我應該點做好？」

我好期待咁食粒雲吞，點不知由天堂直落地獄，唔通個天唔俾我食雲吞？

帖文發布後，不少網民紛大呼嘔心，更建議事主向食環署投訴，有部份網民笑言「煙燻味，貴野嚟」、「煙燻雲吞」、「話你聽佢功夫好，煙頭都完美包到」，也有網民認為是食肆員工「有心玩嘢」。

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責任編輯:羅嘉欣