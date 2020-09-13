勵行會辦公室火災 眾籌助修復

▲ 基督教勵行會重慶大廈辦公室上月底起火，損毀嚴重。

基督教勵行會於重慶大廈服務難民11年的辦公室，上月底幾乎燒成廢墟。會方發起網上眾籌，冀募集80萬元重新裝修、重建電腦及保安設施。

上月29日，勵行會重慶大廈E座的難民服務中心冷氣機突然冒煙，職員迅即通知全幢大廈租客和賓客撤離疏散，避免人命傷亡，惟辦公室損毀嚴重，還失掉難民足球隊多來年贏回來的20多個獎座。

中心社工Jeffrey Andrews形容，難民在流亡期間難得的光榮，當看到它們與中心都付之一炬，心中的震驚和傷痛實在難以言喻。

他表示，辦事處歷年來服務在港的難民及酷刑聲請人士，冀協助和關心身陷困境的難民，令他們得到尊嚴和家的感覺。難民來自全球各地，當中有些成功移居到外國，展開了新生活。

勵行會指出，很多難民仍需要其服務，揚言要從灰燼中重生，但會方亦需要外界幫助，故發起眾籌協助重建，目標為80萬元，主要用於裝修，其餘為重建電腦及保安設施。

捐款方法分三種：網上集資、網上捐款和銀行轉帳：HSBC 567-320973-005 (HSBC bank code: 004) (戶口名：Christian Action ) 並將入數紙電郵至 mary.ho@christian-action.org.hk 並註明「CFR Rebuild」。會方目前已籌得98%，即逾78萬元。