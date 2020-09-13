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財爺「接地氣」落區食糖水　店員反映望疫情盡快過去

政治 16:52 2020/09/13

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

財爺在糖水店員工的邀請下，同坐聊天。（財政司司長網誌）

財爺陳茂波今日發表的網誌附帶一條影片，原來他周五（11日）到訪中山紀念公園體育館的火眼實驗室前，先接接地氣，到西環食糖水，又同市民聊天。

西環有家出名的老字號糖水店「源記」，陳茂波當日就食糖水當下午茶，一行四人，連同新聞秘書等，齊齊點了生津潤燥的桑寄生蛋茶。此時，原來糖水店員工，已經在店內吃晚飯，在員工邀請下，財爺與員工們坐在一起閒聊，三名員員店員吃飯，陳茂波就食糖水，仍然是四人一桌。言談間，店員向財爺反映，疫情令生意銳減，希望疫情可盡快過去。

正在海濱長廊跑步的市民停下來，與財爺打招呼。（財政司司長網誌）

接著，財爺走到中山紀念公園的海濱長廊散步，跟正在騎單車的小朋友聊天，也有不少市民跟他打招呼，甚至有在跑步的市民，特意停下來，向他反映對政府的意見。財爺坦言，他也希望疫情盡快過去，重啟經濟已是刻不容緩。

他早前曾到社區檢測中心為醫護及工作人員打氣，當日就特意到設於中山紀念公園的火眼實驗室，為工作人員加油。財爺指，有賴社區中心的醫護及工作人員為市民進行採樣，也靠賴火眼實驗室數百位、來自內地的專業人員拔刀相助，以驕人的速度，馬不停蹄的化驗樣本，才能令這次大規模普及檢測計劃順利鋪開。財爺在網誌提到，普及社區檢測計劃踏入第13日，至今累計已有超過160萬人登記檢測。

撰文 : 傅流螢

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