【細So出軌】蘇耀宗情婦練美施「上水」重開網店 Macy向子女道歉：媽媽做了一件好錯的事

▲ 前商台DJ細So（蘇耀宗）背妻出軌搭上練美施（Macy），她近日更新網店。

前商台DJ細So（蘇耀宗）被踢爆背妻出軌，搭上「阿B」靚媽KOL練美施（Macy），好好先生形象盡毀。早前表示精神狀況欠佳、關閉所有社交平台的Macy最近「上水」，重開其網店並向一對子女道歉。

練美施重開網店，她發布帖文更新近況。

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▲ 練美施更新網店。

她寫道：「2013年2月23日，成立這個page。7年多以來的一切的心血，一晚之內刪除，但做過的事，永遠都洗不走。逃避很易，承擔很難，昨天第一天走出去，是一個選擇。希望你也選擇，選擇將來繼續留下見證，或按一個制選擇放棄，就是這樣簡單。而我，從錯誤中學習，一切仍是未知，但願可以平靜繼續努力走。」

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她又以媽媽的身份向一對子女道歉，表示：

媽媽做了一件好錯的事，這件事全香港都知道，還有可能令你們受傷害，所以媽媽做了個壞榜樣，雖然這件事做錯了，結果都好壞，但媽媽決定要勇敢面對，要道歉和認錯，我們每個人都會有機會做錯事，好似媽媽每日都會話你們一樣，大大小小的錯事每日都有機會會發生，但一定要認錯、改過和勇敢面對。媽媽今次可能會令你們被同學取笑，但我們不可以取笑或還擊，你可以禮貌地向他們講，「我媽媽做錯事，但她認錯了，她會變好。」最後我都有和他們道歉，再對他們說我們一齊就可以做到。我會等他們大一點再詳細去講件事，我都要做好自己才有資格講，囝囝還問我「That's why you cried yesterday? 」我答是，因為做錯事會驚，好似你做錯事被媽媽知道會驚一樣。《Five Hundred Miles》

▲ 練美施終於「上水」。

細So與KOL練美施開展新逾兩年的孽緣，有指細So與Macy不倫戀期間，不但曾租屋金屋藏嬌，更有車震，及疑似曾傳性病給對方，Macy又默認曾為細So墮胎，引起公眾嘩然。

育有一子一女的Macy，曾經接受媒體訪問大談年輕創業經歷，亦因擁有美好身段和標緻大眼樣貌，近年經營網上生意的她在媽媽界名氣不小。