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【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳

娛樂 17:12 2020/09/13

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Chris Evans錯手上傳下體照至IG。

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）一向給人正氣凜然的形象，然而，日前他在IG的限時動態分享與友人玩遊戲的片段，卻不慎把手機相簿頁面也上傳，當中更有一張男性下體的照片。雖然基斯伊雲斯很快發現並刪除，但已被不少快手網民截圖。

基斯不慎把手機相簿頁面公諸於世，當中更有一張男性下體照。（IG story截圖）

外媒報道，基斯伊雲斯日前在IG Story分享與友人玩《Heads Up》遊戲的短片，不過在片段結尾，他連自己的手機相簿頁面也分享，當中有6張圖片和5條影片的縮圖，而其中有一格清晰可見是躺著自拍下體的黑白照片。

    點擊圖片放大
    +4
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從照片的角度和構圖來看，是有人拿起手機往下半身自拍，因此拍攝到雙腳和下體，網民紛紛推測是否基斯的自拍，引起熱論。基斯雖然很快發現並刪除，但當時已有過百萬人看過，畫面亦早已被粉絲截圖。而除了該張照片，有另一張基斯的個人照片上面寫著不雅字句「Guard That P***Y」，同樣引起網民熱論。

【男神封盤】「美國隊長」Chris Evans戀上「灰姑娘」　倫敦出席派後齊入酒店斷正

有網民笑言，那張照片是她的最愛，更有網民搞笑地把該格更換成《復仇者聯盟》反派「魁隆」的性感惡搞照片。而「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）亦留言嘲笑基斯，目前基斯尚未就事件作出回應。據了解，基斯在5月才加入Instagram行列，短短4個月就成功吸引了近500萬粉絲追蹤。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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