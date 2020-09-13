有團體陪同1名市民報警指Uber司機不小心駕駛　促政府和警方正視非法載客取酬

▲ 的士小巴商會會員余樂泓（圖左），與事主劉先生（圖右）到警察總部報案。（曾耀輝攝）

的士業界與網約車平台Uber間向來爭議不斷，今日有的士小巴商會成員陪同一名市民到警察總部報案，事主聲稱在天水圍一屋邨的班馬線差點被uber司機撞到，但未有向傳媒透露實際地點，亦承認未曾透過任何方向，包括電郵、書信、電話與Uber聯絡或投訴。

的士小巴商會會員余樂泓今日下午陪同市民劉先生報案。事主劉先生指，自己7月中旬於天水圍一個屋邨過班馬線時，差點被一名正在載客的司機撞到，該名司機其後下車與其口角並自稱是Uber司機，見劉先生並無受傷便駕車離去。

劉先生事後心有不甘，嘗試投訴Uber但未能找到方法，只找到招聘廣告，輾轉近2個月後，終由的士小巴商會陪同報案。他向記者表示，近2個月來未曾與Uber透過任何方式聯絡或投訴。

余樂泓指，報案後警方將案件交由交通部跟進，需要時會作適當部署。然而，他認為警方做法不妥善，他解釋指，早前uber司機涉非法載客取酬的上訴已被駁回，警方理應加強放蛇執法，政府亦應修例加強罰則。

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記者：陳梓蔚