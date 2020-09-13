【潛逃港人】深圳公安局證12人被刑事拘留　華春瑩：他們企圖將香港分裂出去

▲ 部分被捕港人的家屬昨天召開記者會，表示一直未能與被捕人士聯繫。

12名港人上月底涉嫌從水路偷渡到台灣，被廣東省海警截獲，並關押在深圳鹽田看守所。深圳公安通報，十二名港人涉嫌偷越國(邊)境犯罪，被刑事拘留，目前案件正在偵辦中，當局會保障嫌疑人的合法權益。

案中12名疑潛逃台灣的涉案男女，8月23日在西貢布袋澳乘快艇出發，原計畫先偷渡到由台軍駐守的東沙群島，再轉大船赴台灣屏東，目的地是高雄，最終在南海水域被廣東海警截獲。據了解，部分港人被內地拘捕前，在香港涉及暴動罪或涉嫌違反《港區國安法》，正保釋候審。

外交部發言人華春瑩今日在社交媒體，回應美國國務院發言人在Twitter指該12人被捕，損害香港人權一事。華春瑩稱，事實上該十二人是非法越過邊境被捕，並非民主運動人士，而是企圖將香港從中國分裂出去的分子。

【潛逃港人】被扣內地港人家屬提4要求 促港府保障權利、立即接回香港

部分被捕港人的家屬昨天召開記者會，表示一直未能與被捕人士聯繫，非常擔心他們安全，要求內地當局盡快安排家屬委託的律師與當事人會面，以及特區政府保障港人權益。

入境處則表示，已經密切與家屬保持聯繫，據悉12名港人身體狀況良好，已經聘請內地律師代表。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇