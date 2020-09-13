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女子和黃公園執菇食　嘔吐腹瀉送伊利沙伯醫院求醫

社會 17:59 2020/09/13

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

有女士在和黃公園檢野生菇類進食。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）指，正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案。

個案涉及一名5歲男童及一名47歲女士，他們昨日（12日）在家中進食菇類約一小時後，出現噁心、嘔吐和腹瀉等徵狀。他們同日到伊利沙伯醫院急症室求診並入院接受進一步治療，目前情況穩定。

初步調查顯示，兩名病人曾於紅磡和黃公園附近採摘野生菇類進食。衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人補充指，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食。另外，以可供食用的菇類品種混雜不可食用或帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，而在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

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記者：陳梓蔚

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