【新冠肺炎】一文看清9月13日確診者住址 屯門山景邨、友愛邨、長沙灣麗翠苑、幸福邨上榜
社會 19:26 2020/09/13
本港今日（8日）新增19宗新冠肺炎確診個案，8宗屬輸入個案，其餘11宗是本地個案。本地個案中，有8宗與之前個案相關，其中1人曾到大埔體育館做全民檢測，另外3宗源頭不明，詳情即睇：【下一頁】
患者詳細住址如下：
- 第4940宗：87歲男，居旺角維景酒店
- 第4941宗：41歲男，居油麻地廟街15號
- 第4942宗：65歲女，居屯門大興邨興泰樓
- 第4944及4945 宗：58歲女及60歲男，居葵涌浩景臺4座
- 第4946 宗：52歲男，居屯門山景邨景榮樓（透過普及社區檢測計劃新增的個案 ）
- 第4947宗：40歲女，居葵涌荔景紀律部隊宿舍2座 （透過普及社區檢測計劃新增的個案 ）
- 第4948宗：53歲女屯門友愛邨愛廉樓低座
- 第4949﹑4950﹑4951及4952宗：2男2女，4至31歲，從印度抵港，入住荃灣帝盛酒店
- 第4956宗：75歲男，居長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 第4957宗：26歲女，居長沙灣幸福邨福明樓
- 第4958宗：79歲男，居屯門山景邨景榮樓
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今日再多17名確診病人康復出院，至今共有4,630名病人康復出院，即看：【下一頁】
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記者：陳曉瑩