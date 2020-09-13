【反黑路人甲】馮盈盈渴望拍續集 FYY想與蔣家旻合演SheShe戀

▲ 馮盈盈想與蔣家旻合演SheShe戀。

馮盈盈等一眾《反黑路人甲》演員今日出席宣傳活動，眾演員都希望《反黑路人甲》拍續集。

因為劇中張振朗與王浩信的中HeHe戀獲受觀眾注意，因此盈盈被問會否接受在劇中演SheShe戀，盈盈表示不抗拒，想挑戰一下自己。

被問想誰做她的對手，馮盈盈稱：「梗係蔣家旻。因為睇到評語話我豐厚嘴唇好性感，吸引到大家注意力，但除了我之外 蔣家旻的嘅厚唇都是她的Signature，就讓大家睇有共同特質的女仔有何化學作用。」

她並表示當年自己讀女校，有時與感情要好的同學也會錫面及扮親咀。