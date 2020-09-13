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【反黑路人甲】馮盈盈渴望拍續集 FYY想與蔣家旻合演SheShe戀

娛樂 19:52 2020/09/13

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

馮盈盈想與蔣家旻合演SheShe戀。

馮盈盈等一眾《反黑路人甲》演員今日出席宣傳活動，眾演員都希望《反黑路人甲》拍續集。

因為劇中張振朗與王浩信的中HeHe戀獲受觀眾注意，因此盈盈被問會否接受在劇中演SheShe戀，盈盈表示不抗拒，想挑戰一下自己。

被問想誰做她的對手，馮盈盈稱：「梗係蔣家旻。因為睇到評語話我豐厚嘴唇好性感，吸引到大家注意力，但除了我之外 蔣家旻的嘅厚唇都是她的Signature，就讓大家睇有共同特質的女仔有何化學作用。」

她並表示當年自己讀女校，有時與感情要好的同學也會錫面及扮親咀。

撰文 : TOPick柴犬出動

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