【反黑路人甲】馮盈盈渴望拍續集 FYY想與蔣家旻合演SheShe戀 娛樂 19:52 2020/09/13 分享： 熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 馮盈盈想與蔣家旻合演SheShe戀。 馮盈盈等一眾《反黑路人甲》演員今日出席宣傳活動，眾演員都希望《反黑路人甲》拍續集。 因為劇中張振朗與王浩信的中HeHe戀獲受觀眾注意，因此盈盈被問會否接受在劇中演SheShe戀，盈盈表示不抗拒，想挑戰一下自己。 被問想誰做她的對手，馮盈盈稱：「梗係蔣家旻。因為睇到評語話我豐厚嘴唇好性感，吸引到大家注意力，但除了我之外 蔣家旻的嘅厚唇都是她的Signature，就讓大家睇有共同特質的女仔有何化學作用。」 她並表示當年自己讀女校，有時與感情要好的同學也會錫面及扮親咀。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 18:34 2020/08/21 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚 喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】 18:04 2020/09/08 【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚 喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】 【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅 「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】 19:10 2020/08/27 【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅 「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】 電視劇 TVB 馮盈盈 蔣家旻