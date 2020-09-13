香港機場獲國際防疫認證　表揚在健康及安全措施上的表現

▲ 香港機場獲國際防疫認證。（資料圖片）

香港機場管理局今日（13日）宣布香港國際機場獲得「國際機場協會機場健康認證計劃」的認證，以表揚機場在健康及安全上的表現。

應新冠肺炎而生的機場健康認證計劃，旨在支持協助各國機場引入符合國際標準的新健康措施，亦反映國際機場協會航空業務重啟及復甦指引。

計劃會評估機場的各項措施及程序，包括清潔及消毒、保持距離、員工保障、實際布局、與旅客溝通及旅客設施等。獲得計劃認證，有助機場證明自身在健康及安全事宜的成效，有效期為一年。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，對獲得認證感到高興，希望旅客能放心往來香港國際機場。

機管局在過去數月疫情期間，在機場實施及增強了一系列健康措施，包括：

在客運大樓引入最新消毒技術，包括智能消毒通道、抗菌塗層及自動化清潔機械人；

要求所有旅客及員工佩戴口罩；

安裝設有容貌辨識技術的自助保安閘口，以配合非接觸式保安檢查程序；

為所有進入客運大樓人士及抵港人士進行體溫檢測，並在客運大樓各處安裝超過 400 部搓手液機；

加強對機場設施及旅客設施的清潔及消毒工作；

於航空公司旅客登記櫃檯及其他服務櫃檯設置保護屏；

於登機閘口座位區以不同區域分隔離港旅客及轉機旅客；

利用指示標誌、廣播、織帶圍欄及地面標記，提醒旅客及機場員工保持安全距離；

與機場食店合作提供自助售賣機，以減少員工與顧客接觸；

為前線員工提供個人保護裝備，以及就正確使用及棄置裝備的方法給予相關培訓；

通過廣播進行適時溝通，讓身處機場的旅客知悉最新措施。

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責任編輯：陳梓蔚