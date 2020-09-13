港鐵就中止「混跑」成立調查委員會　料3個月內完成調查

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為配合沙中綫過海段，港鐵原定昨日（12日）實施東鐵綫9卡和12卡列車「混跑」及使用新訊號系統，但9月11日傍晚突然宣布「煞停」混跑計劃。

港鐵公司今日約晚上10點半宣布，已成立調查委員會調查事件，並委任香港工程師學會前會長梁廣灝擔任委員會主席，並已邀請另外兩位外間專家，科進中國區基礎建設總監王志威及科進技術主任和副技術總監Gab Parris為委員會提供專業意見。

此外，委員會亦包括港鐵公司技術工程總監顏永文及六名相關部門的資深人員，以支持委員會作深入的調查。

委員會的調查方向如下：

就新系統的「行車路綫設定功能」可能出現的潛在情况，確定由最初開始察覺、確認、分析以至各種跟進的詳細過程

檢視在以上過程中，公司內部的溝通及通報機制是否健全，及有否適時切實執行

調查向相關政府部門的通報機制有否適時切實執行。

委員會預計於3個月內完成調查及向政府相關部門提交調查結果，以及適時向公眾作出交代。

港鐵公司強調非常重視中止「混跑」一事，理解公眾對事件的關注，並對此深表歉意。

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記者：陳梓蔚