  • 27°C
香港時間 : 2020913日 (週日) 23:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港鐵就中止「混跑」成立調查委員會　料3個月內完成調查

社會 22:39 2020/09/13

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（資料圖片）

為配合沙中綫過海段，港鐵原定昨日（12日）實施東鐵綫9卡和12卡列車「混跑」及使用新訊號系統，但9月11日傍晚突然宣布「煞停」混跑計劃。

港鐵公司今日約晚上10點半宣布，已成立調查委員會調查事件，並委任香港工程師學會前會長梁廣灝擔任委員會主席，並已邀請另外兩位外間專家，科進中國區基礎建設總監王志威及科進技術主任和副技術總監Gab Parris為委員會提供專業意見。

此外，委員會亦包括港鐵公司技術工程總監顏永文及六名相關部門的資深人員，以支持委員會作深入的調查。

委員會的調查方向如下：

  • 就新系統的「行車路綫設定功能」可能出現的潛在情况，確定由最初開始察覺、確認、分析以至各種跟進的詳細過程
  • 檢視在以上過程中，公司內部的溝通及通報機制是否健全，及有否適時切實執行
  • 調查向相關政府部門的通報機制有否適時切實執行。

委員會預計於3個月內完成調查及向政府相關部門提交調查結果，以及適時向公眾作出交代。

港鐵公司強調非常重視中止「混跑」一事，理解公眾對事件的關注，並對此深表歉意。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

相關文章

【酒店Staycation】住客疑半島酒店慶生搗亂酒店房　滿地垃圾酒樽食物污漬
15:22 2020/09/12
【酒店Staycation】住客疑半島酒店慶生搗亂酒店房　滿地垃圾酒樽食物污漬
【新冠肺炎】許樹昌料本港明年第2季獲得疫苗　優先供長者及醫護人員等接種
今日 11:55
【新冠肺炎】許樹昌料本港明年第2季獲得疫苗　優先供長者及醫護人員等接種
【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　其中11宗屬本地感染
今日 16:30
【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　其中11宗屬本地感染

最高瀏覽

【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
14:53 2020/09/12
【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩
【醜小鴨變天鵝】25歲女生自小被嘲醜樣輕生被救　花29萬整容創整形公司成網紅
16:26 2020/09/11
【醜小鴨變天鵝】25歲女生自小被嘲醜樣輕生被救　花29萬整容創整形公司成網紅
【林曉峰離婚】康子妮開Live首親證離婚　飲泣唱《花千樹》寄意：傷了幾百個心
今日 10:13
【林曉峰離婚】康子妮開Live首親證離婚　飲泣唱《花千樹》寄意：傷了幾百個心