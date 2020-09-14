【叙福樓】「微笑做到最後」叙福樓今告別　食客一言一物觸動黃傑龍父子心靈

▲ 叙福樓兩代掌舵人黃耀鏗（左）、黃傑龍（右）父子感激食客及街坊對「叙福樓」的多年支持。（陳靜儀攝）

叙福樓位於天水圍頌富商場的最後一間酒樓，因業主拒絕續約，今日（14日）正式結業，意味曾在90年代擁有33間酒樓的叙福樓集團，近40載的中式酒樓市場告一段落。

叙福樓兩代掌舵人黃耀鏗、黃傑龍父子接受TOPick訪問表示，雖有失望但食客的溫情令二人窩心感動，結業不抱怨恨和傷心，能在充滿溫暖的氛圍下開心地告別天水圍街坊及食客；不論集團日後如何轉型，都不會忘記確保食材質素良好、善待夥計等經營食肆的初衷。

▲ 叙福樓位於天水圍頌富商場的最後一間酒樓，今日（14日）正式結業。（陳靜儀攝）

叙福樓集團兼行政總裁黃傑龍坦言，業主拒絕續約的消息來得突然，知悉當刻難免感到失望及無奈，但看遠一點，業主因應疫情打擊，在3月已提供減租，至今持續半年，也有值得感恩的地方。

父親黃耀鏗創立 90年代擁33酒樓

「叙福樓」品牌迄今有近40載，集團由黃傑龍的父親黃耀鏗創立，首間中餐廳於1986年在窩打老道開業，定位廣東佳餚美點及海鮮精品酒樓，80年代名聲鵲起，曾橫跨20多個地區，90年代全盛期全港擁有33間酒樓。

黃傑龍形容，爸爸及老股東們一直對叙福樓有一份情意結，有個別老股東曾提及，即使蝕錢都應該要續約，繼續經營下去，但他作為一間上市公司的行政總裁，在管理角度上，要確保酒樓生意收支平衡，解決蝕錢問題，另一方面，情感上自己是父親的兒子，必須照顧爸爸的感受，故一知悉天水圍叙福樓不獲續約消息後，首要是致電予父親交代，以及向老股東們解說。

【叙福樓】堅持一份執着經營酒樓 黃傑龍：叙福樓不排除「回歸」

商業背後，不失溫情，結業消息一出，食客與街坊紛紛分享多年以來的「叙福樓回憶」，不論是一張2004年在敘福樓結婚擺酒收據、一個有逾20年歷史的點心袋，抑或一段簡單的文字留言等，均觸動着黃耀鏗、黃傑龍父子二人的心靈。

「叙福樓回憶」 每個均是無價寶

黃傑龍說，原本只是想透過Facebook向大眾公布有關結業的安排，沒想到會引來如此大回響，曾有一名18年女熟客要求合照留念，談不及3句她便不捨流淚，令他動容。

他形容每一個食客的「叙福樓回憶」都是無價之寶，亦令員工的士氣轉好，

餐飲業是好卑微的行業，但原來都有其存在意義。「叙福樓」這3個字在香港人心中有一定的分量，給予我們兩父子鼓勵及正能量。

食客及街坊的「叙福樓回憶」滿滿，黃傑龍亦於酒樓擺放紀念冊，供大家填寫心聲，

初初大家都是寫自己最愛吃的點心、菜式等，慢慢大家會寫與上一輩到酒樓用膳的回憶，你以為只是吃一餐飯般簡單，但原來這頓飯一直存在於食客的腦海裏。

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貨真價實優質食材 不忘初衷

一手創立的叙福樓要跟食客告別，黃耀鏗難免失望，但認為：

天下無不散之筵席，做人一定要放下，偶爾回想與食客的回憶都是開心事。

他更不捨一眾酒樓員工，形容大家關係如同一家人，相處像兄弟姐妹，而從不拖欠貨客帳數則是他經營叙福樓以來最感驕傲之事，並強調不論集團的轉變如何，都會一直秉持貨真價實、食材質素好等價值觀。

結業不抱怨恨，滿載溫情，黃氏父子再感激食客對「叙福樓」的多年支持，

結業本身是一件悲傷的事，但有能量微笑地做到最後，都是一件幸福之事，結業都可以開開心心。

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記者：陳曉瑩