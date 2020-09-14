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【叙福樓】堅持一份執着經營酒樓　黃傑龍：叙福樓不排除「回歸」

社會 07:01 2020/09/14

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黃傑龍坦言，在香港經營中式酒樓並非易事。（陳靜儀攝）

叙福樓品牌暫時告別港人，但集團兼行政總裁黃傑龍不排除日後會再度回歸；他又言本港飲食業步向專門化，經營食肆要不斷革新，面對疫下難關更應保持正面心態。

黃傑龍透露，有一、兩個業主知悉天水圍叙福樓不獲續約而需結業後，主動接觸他商談合作或資助。他說，集團的主要業務已向日本菜發展，另覓地方重開叙福樓的可能性仍會存在，但承認短期內難實行。

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黃傑龍解釋，經營粵菜需要一定面積的空間，亦需具備新鮮食材，更要面對人工及昂貴租金，因此在港經營中餐很困難，新冠肺炎疫情的衝擊更是一個催化劑，加大了酒樓的經營難度，但他對此仍存有一份執着的堅持。

他稱︰

如有機會重開無疑是好事，但疫情下的確並不容易，要留多些空間比自己思考，亦不希望比同事太大壓力，「叙福樓」將來不論以甚麼形式回歸都有特殊意義。

【叙福樓】「微笑做到最後」叙福樓今告別　食客一言一物觸動黃傑龍父子心靈

黃傑龍工程師出身，當了工程師逾10年，10多年前父親租下九龍灣新舖，問他應如何發展，黃傑龍建議作婚宴場地，亦冒起協助爸爸的念頭，幾經考慮及獲股東支持下，決心接掌父業，大加改革，發展日本菜市場，讓爸爸心血繼續發光發亮。

為慰父恩，黃傑龍毅然接掌父業，決心讓爸爸心血繼續發光發亮。（陳靜儀攝）

飲食業專門化　正面心態迎難

他憶述轉投飲食業初期，不但沒有出糧，亦為免予人「返來搵着數」之感，非常認真地報讀飲食業課程，以實際行動證明決心，努力發展集團業務。

不過，隨港人的飲食習慣與喜好改變，黃傑龍認為，本港飲食業已走專門化，食肆不得不改變，以滿足社會的新需求，而疫情亦加速了集團轉型求新的步伐。他續言，面對這個百年一遇的難關，集團的管理團隊反變得強壯，心態上要更正面，期望將來做得更好。

黃傑龍，父親教他至今仍不忘愛惜員工。（陳靜儀攝）

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記者：陳曉瑩

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