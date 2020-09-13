【新冠肺炎】梁子超：近日現「初步反彈」警號　斥當局發現個案有滯後

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本港今（13日）增19宗新冠肺炎病例，本地感染相隔5日後再回升至雙位數達11宗，當中源頭不明佔3宗，有專家形容近兩日疫情現「初步反彈」警號，反映市民防疫意識已鬆懈，提醒市民必須繼續減少外出，否則若於未來兩周不幸染疫，很可能釀成下月中秋佳節下出現家庭群組的悲劇。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 其中11宗屬本地感染

呼吸系統專科醫生梁子超認為，早前實施的防疫措施只能暫時遏止疫情，惟現時每日本地個案仍徘迴於10多宗，「還有很長距離才能控制疫情」，又形容近兩日疫情已現「初步反彈」警號，源於港府過去兩周逐步放寬社交距離措施，以及全民檢測揪出陽性率低，使市民錯誤以為疫情受控而「一窩峰」湧出市面，反映市民防疫意識已鬆懈。

梁警告，本周起公務員回復正常上班、學校亦陸續恢復面授課程，跨家庭接觸增加，疫情反彈風險極高，「兩周便可打回原形，令（病例）回升至百宗」，強調市民必須繼續減少外出，又指若於未來兩周內不幸染疫，很可能會於下月中秋節下的家庭團聚染至家中長者，釀成悲劇。

【新冠肺炎】新增3宗不明源頭感染 涉美孚新邨街市及長沙灣麗翠苑



梁子超批評，當局於個案發現一直沒改善，今波疫情中，7月患者由有病徵至被發現平均為6日、8月患者則增至7日，而9月有病徵患者已增至8日才被揪出，而過程中或已將病毒擴散至朋友、同事；梁指，當局的普通科門診現不足以鼓勵有病徵市民去作檢驗，因「少診所、少時段、少量樣本樽」，導致有病徵的染疫市民需到全民檢測作檢驗。

他建議當局可作一次大型宣傳，令有病徵市民盡早到門診求醫。至於全民檢測將於周一完結，梁認為，港府早前引進的私營化驗所每日可作3萬多化驗，相信足以應付一般疫情所需，而全民檢測帶來的設備亦可留作日後防疫上萬一出現錯漏而引致的爆疫所需，但相信屆時本地人手亦足以應付。

全民檢測計劃只餘下1日，57間檢測地點即看:【下一頁】

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記者：鄧凱文