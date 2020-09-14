【HBO劇】《異形》導演列尼史葛拍科幻劇　《異星災劫》 人工智能變人類孩子父母

▲ 列尼史葛監製及執導的HBO劇《異星災劫》，由英國的Abubakar Salim和丹麥的Amanda Collin分別飾演人造人父親和母親。（劇照）

《異形》（Alien）導演列尼史葛（Ridley Scott）炮製的HBO Max 原創劇《異星災劫》（Raised by Wolves），本月甫推出即引來哄動。這是82歲的科幻教父列尼史葛自從70年代成名後首次參與執導的電視劇，講述人造人被派到外星養育人類孩子為無神論者，成為人類文明最後的希望。

創作人藉著這個天馬行空的故事，探討人工智能和宗教信仰的爭議。

▲ 人造人在外星負責教養人類孩子為無神論者，重新建立人類文明。（劇照）

《異星災劫》由電影《罪迷宮》（Prisoners）編劇Aaron Guzikowski擔任主創作人，是全新串流服務HBO Max的頭炮劇集。它被形容為本年度最具原創性的科幻劇，共10集，至今有5集已上架。列尼史葛監製兼執導首兩集，兒子Luke Scott也有執導其中3集。



外星重建人類文明

故事講述人類之間長久的宗教戰爭把地球破壞，生靈塗炭。由無神論者編寫程式的兩名人造人此際被委以重任，擔當父親和母親的角色，把人類後代帶到尚未開發的星球克卜勒22b星上撫育，從小教導他們不相信幻想出來的神，避免人類再次因為信仰分歧而發生大戰，令生命滅絕。

▲ 最初的6個人類孩子只有Campion 生命力最強，未有如其餘5名孩子病死或意外死亡，也因此人造人爸媽對他極之保護。（劇照）

最初，兩位人造人帶同6個人類胚胎到遙遠的外星，可是6名人類嬰兒在外星出生後的12年內，卻紛紛因意外或疾病死亡，最後只剩下Campion跟父親和母親一起生活，也因此父母親對這名男孩十分保護。

一天，一批身為密特拉教徒的地球倖存者，乘著天堂方舟太空船降落這個神秘星球，人造人母親視這班宗教狂熱份子為重大威脅，然而，她發現這批信徒當中有數位孩子時，她就把他們搶走，讓Campion可以跟差不多年齡的孩子一起成長。

但問題來了，雖然母親嚴禁那群人類孩子談宗教，以免影響Campion的思想，又設法把該群有信仰的孩子扭轉為無神論者，但人造人父母親發現，要控制人類的思想信仰，原來非常艱難。

創造物與創造者關係

曾執導《2020》（Blade Runner）、《普羅米修斯》（Prometheus）的列尼史葛其科幻作品，以獨特美學為特色，今次無論在服裝造型、太空船等設計都別出心裁。劇組在南非開普敦取景拍攝，被打造成神秘外星，散發著蠻荒味道。

▲ 劇集的美術設計甚有列尼史葛特色。（劇照）

主創人Aaron Guzikowski曾在訪問中指出，是他作為家長，目睹孩子在科技文明下成長，啟發了他構思這個劇本，劇中的世界就大約是距今150年後的未來。他的構思是，若一切能夠重新開始，人類會否又走回舊路？

列尼史葛向來愛透過科幻題材探索人和造物主之間的關係，他曾在訪問中說看完首3集的劇本後，十分喜歡，也因此決定親自執導首兩集，而選角也由他話事。

▲ 劇中的人造人母親，本身是地球宗教戰爭的殺人武器，她每次飛行身都張開雙手，如出掛在十字架上。（劇照）

演員方面，劇中飾演AI父親的英國黑人演員Abubakar Salim和飾演AI母親的丹麥女演員Amanda Collin的演出絕對引人入勝。創作人刻意扭轉定型，把「父親」設定為愛說笑、輔助「母親」的暖男，而「母親」則是有強烈母性，但同時又有殲滅敵人能力的一家之主，再加上故事中她有複雜的背景故事，令此角色極之多層次變化。



INFO

《異星災劫》（共10集）

逢星期四有新集數於HBO GO上架

記者：胡慧雯