【新冠肺炎】27歲港男無症狀感染　搭港龍客機抵廈門確診後被隔離觀察

▲ 27歲港男無症狀感染，搭港龍客機抵廈門確診後被隔離觀察。

新冠肺炎疫情持續，本港一名27歲港男無症狀感染，近日乘搭國泰港龍航空客機抵達廈門後確診，目前已被送往指定醫院隔離觀察，而其同機旅客亦被集中隔離。

據廈門市衞健委昨（13日）通報，截至當日凌晨零時，當地新增3宗境外輸入無症狀感染者個案，患者分別來自玻利維亞、哈薩克及香港。

其中一名27歲香港男子，本月8日乘搭國泰港龍航空客機抵達廈門高崎國際機場，由於入境時沒有呼吸道感染症狀，在機場檢測後，由專車送往指定酒店隔離。

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王男在隔離期間，其核酸檢測一度呈陰性，至上周三（9日）血清總抗體陽性，兩日後核酸檢測結果為陽性，當局診斷王男為無症狀感染者，正在指定醫院接受隔離觀察。而其他同航班旅客則被集中隔離，進行醫學觀察。

專家：病毒在體内可生存3周

早前上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，現時「發現無症狀的病人愈來愈多」，該些患者有較強免疫力，感染後14天不發病，病毒在其體內存在時間可超過3周，具有傳染性的可能。

責任編輯：羅嘉欣