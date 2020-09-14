【嫌棄丈夫】丈夫任裝修工人撐起一家四口　妻子嫌棄穿工作服到學校：全場你最髒

▲ 妻子嫌棄丈夫穿著工作服到學校丟臉。

丈夫辛勤工作，卻換來妻子的抱怨。有人妻近日在社交媒體指責任職裝修工人的丈夫，在參加孩子學校講座時穿著髒兮兮的工作服，擔心他令孩子丟架，帖文一出即引來大批網民熱論。

有人妻在facebook專頁「靠北老公」投稿，她先是感謝丈夫工作撐起一家四口的生活，然而話鋒一轉，她就開始數落老公，責怪他穿著裝修時的工作服參加學校座談會。

別人爸爸都乾乾淨淨，就你最髒。趕工作可以帶衣服換啊！暈倒。

網民批評人妻不懂體諒

帖文一出，即時引起大批網民回應，不少人都表示無法認同這名人妻的說法，認為她丈夫的職業是令人尊敬的，他對孩子的愛不是建立在外表上。有人亦認為，妻子應親自到老公工作的地方待上幾天，體會當工人的辛勞，甚至嘲諷妻子「你拿他辛苦賺的錢，怎麼不嫌髒不拿」、「髒的是你的心」。

有網民又指，小朋友應該很開心爸爸出席座談會，「有些小朋友從上學以來，家長幾乎都是忙為藉口」、「我賣豬肉也常全身油油去安親班接小孩，但孩子完全不在意別人眼光」、「我的爸爸也是工人，衣服不是很完美，但他是最有責任的爸爸。穿工作衣服，我以他為榮。」

網民表示，妻子應糾正自己的心態，孩子才會尊重出外養活家人的父親，「工作衣服不可恥，身為太太跟母親你應該檢討才是」。

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責任編輯：王明芳