【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮

▲ 周揚青回復單身後首個生日，狂收超誇張豪華禮物。

台灣藝人羅志祥的舊愛、內地網紅周揚青，日前剛度過她回復單身後的首個生日。雖然周揚青今年生日身邊沒有另一半的愛，但家庭豐厚、人緣極好的她獲家人和好友的無限寵愛。除了有收不完的生日蛋糕，周揚青的好友在日本買下了櫥窗廣告，父母更為她送上附有星空戲院的豪宅！

家庭豐厚的內地網紅周揚青，於今年4月在微博發表長文，宣佈與羅志祥結束了九年情，同時爆出對方的「罪行」，包括與同公司女藝人出軌、私生活混亂、多人運動等，男方形象直插谷底。周揚青則專心經營其自家品牌，誓要活得比對方好。

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▲ 9月12日是周揚青的32歲生日。（微博圖片）

9月12日是周揚青的32歲生日，一向廣結人緣的她早於生日正日前已獲不少好友為好慶祝，當中包括已故賭王何鴻燊的千金何超蓮及其男友竇驍為她慶祝。

連續接近一周的慶祝活動中，單從照片中點算，周揚青至少收到了8個生日蛋糕。

▲ 好友何超蓮及男友竇驊為其慶祝生日。（微博圖片）

受到周揚青力讚「最最最頂的禮物」，是友人幫她在東京潮流地標之一、位於表參道的商場外櫥窗，當眼位置的巨型廣告，周揚青指這是她每到到東京必逛的地點：「基本逛原宿和表參道的人都應該能看到！」

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▲ 位於東京當眼處的櫥窗廣生。（微博圖片）

另外，周揚青又收到一幅她的卡通人像畫，這幅作品出自超有名的插畫師Aaron Favaloro的手筆，對方專為國際奢華品牌例如Hermès、CHANEL及Dior等繪畫的藝術家。

講到「藝術作品」，周揚青收到最小型、最可愛的，相信是一份來自一位6歲小妹妹，以Lego為她拼製的生日蛋糕，周揚青笑謂：「這是我收到的來自年紀最小的朋友送我的禮物。」

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而芸芸眾多生日禮物中最誇張的，是來自世界上最愛周揚青的男人、周爸爸所贈的生日禮物，一所裝修超豪華的豪宅！照片所見大宅中挑高兩層的位置有一盞巨型水晶吊燈，位於上層位置更有一個開放式的衣帽間，用來放置周揚青的潮牌服飾及名牌手袋。

在豪宅內放置了日本著名藝術家村上隆的標誌性產品：彩色花花抱枕。據知普通一個梳化抱枕已經要索價數千元，周揚青的村上隆枕頭大到可以整個人平躺在上面，估計至少要五至六位數字。

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▲ 國際品牌專用插畫師的大作。（微博圖片）

周揚青指其母告訴她，爸爸一直催很裝修師傅加快手腳，就是希望可以在女兒正日生日向她送上這份豪宅大禮。

周父很清楚女兒的心意，知道周揚青喜歡星空，在豪宅內加裝了「星空電影院」，超級貼心。周揚青不禁謂：「今天一天收到的都是超級屌的禮物，心情幾乎是一直呈直線上升，我真的是全世界最最幸福的人了！」

對於周揚青的富豪父母身份，一直都未有明確的答案，有內地報導曾經指出，周父年輕時曾經從軍，後來轉行從商，是某大型跨國企業的總經理，故軍商兩邊都有一定的人脈。而其母來頭不少，同家亦是富豪之一，周揚青曾經在微博發文調侃謂：「用Birkin裝榴槤，Gucci裝大閘蟹」。

其舊愛羅志祥於7月30日、41歲生日後的翌日，在微博發文感謝大家的他的生日祝福後，便未有在微博發文。不過在今晨6時多，已經見他在instagram的限時動態中，分享他晨早到高爾夫球場運動的照片。

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