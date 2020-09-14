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【食不安心】買6公升蠔油一家食足3個月　主婦桶底拉出原隻蝙蝠屍體

食用安全 10:58 2020/09/14

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內地一名主婦在6公升蠔油桶底拉出原隻蝙蝠屍體。

食不安心，內地一名男子早前購買一桶6公斤裝老字號品牌蠔油，全家食用3個月後，一次烹調時驚覺有不明異物，一挖竟在桶底撈出一具完整蝙蝠屍體，相當震驚之外，亦怕食用後會對身體有害。涉事廠方隨後回應，蠔油在生產過程中需經層層過濾和檢測，不可能出現完整蝙蝠。

據內地媒體「梨視頻」報道，山東省濟南市一名郭姓男子，早前購買一桶6公斤裝老字號品牌「海天金字裝蠔油」，食用近3個月後，一次他的母親煮飯時發現桶底有異物，一挖竟是隻完整蝙蝠屍體。

郭姓男子表示，當日煮的餸菜已全數倒掉，而事後兩、三日都無胃口。他又指，蝙蝠細菌多，一家人吃了3、4個月才發現有蝙蝠，要求廠家為他全家提供身體檢查。

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而對於蝙蝠如何出現在桶底，他認為是蠔油被倒入膠桶前已在桶中。他指自己每次食完蠔油，都會把桶蓋蓋好，而家中也有安裝紗窗，衛生情況良好。並稱蠔油質地黏稠，如果蝙蝠是最後進去，不可能游到最底。

涉事廠家海天回應指，蝙蝠不可能在生產過程中掉進去，廠方指蠔油在生產中需經過多重過濾、發酵及罐裝。而這些程序都通過專門檢測，不可能出現一隻完整蝙蝠。目前，郭姓男子正準備進行第三方檢測。

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責任編輯：羅嘉欣

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