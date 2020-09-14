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【開心速遞】《愛回家》第998至999集劇情預告　大龍生教街坊少股失利大小姐暗中補鑊【有片】

娛樂 10:32 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（9月14日）劇情講大龍生龍敢威（羅樂林飾）教投資卻失威。明晚（9月15日）《愛•回家之開心速遞》講Bonnie等島大女生捉校內色魔。

第998集（14/9）

高小姐投資失利，昌叔提儀她向敢威請教投資心得；她又與陳師奶鼓勵敢威在社區中心開辦投資課程，敢威考慮後終於答應。

敢威的投資班大受歡迎，還向學員們透露股票內幕貼士，詎料……

力蓮從家聰處得悉敢威的近況，知他與學員們關係惡劣，及後遇到敢威與力王，發現某位學員真心崇拜敢威，還聽他建議耗盡資本在即將開發的地段開設分店。

力蓮知敢威的內幕消息已不合時宜，為免學員受害，同時又要顧全敢威的面子，她唯有暗中設法補救……

第999集（15/9）

心如頭痛不適，擬向島大駐校的西門醫生求診，被Candy阻止，她更說出疑被西門非禮之事。

心如、Bonnie等認為不可息事寧人，打算尋找其他受害人，再搜集證據。

Bonnie及後假裝求醫，想拍下西門非禮的罪證，可惜事敗。

心如懷疑Bonnie過於強悍而令西門不敢下手，決定另找某人往試探西門。

那人本來不願幫忙，並道出不為人知的往事，但後來發現懷疑又有女生再遭西門非禮，那人終於決定挺身而出……

撰文 : TOPick柴犬出動

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