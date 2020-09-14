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【全民檢測】計劃最後一日累計已有171.9萬人完成採樣　聶德權籲市民今日心接受採樣

社會 10:32 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

聶德權籲市民今日心接受採樣。（資料圖片）

今日（14日）是普及社區檢測計劃的最後一日，截至昨晚8時，共有171.9萬人已經採樣，136.1萬人在網上預約。

【全民檢測】普及社區檢測計劃明結束　聶德權料最終逾170萬人參與

負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權，今日（14日）於社交網站上指昨日（13日）傍晚跑到普及社區檢測計劃於政府總部的指揮中心探望同事，打打氣，指社區檢測中心一切運作順利，沒有事情需要指揮中心跟進，又讚揚中心主管有擔當及有能力。

聶德權社交網站圖片。

他今早又於電台節目《千禧年代》上作出呼籲，指仍未檢測的市民，無論有沒有預約，今日都可到檢測中心接受採樣。而普及檢測後，也會擴大高危和特定群組組別的檢測工作，並定時檢測，以及早識別相關群患者。他表示今次大規模檢測，可以在不同層面中找出確診者，不過形容並未「斷尾」。

他續提到累計接獲292宗個人資料懷疑被其他人用作預約登記的個案，其中159宗懷疑涉及盜用他人個人資料，涉事個案已轉交警方處理。

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記者：郭家穎

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