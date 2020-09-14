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【新冠肺炎】港府今日起再派「銅芯抗疫」口罩　薛永恒：讓市民多個選擇

社會 10:33 2020/09/14

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創新及科技局局長薛永恒表示普檢有助找到隱性傳播者。（資料圖片）

政府今日（14日）起派發第二輪「銅芯抗疫」口罩，創新及科技局局長薛永恆表示，早前登記時選取希望領取第二輪口罩的市民，將會收到短訊通知，並會於3天內會收到口罩，而其他市民亦可到郵局取口罩。

【銅芯抗疫口罩】香港郵政明日起再派銅芯抗疫口罩

薛永恆今早接受電台訪問時指，港府今日起會派發第二輪銅芯抗疫口罩，因疫情初期口罩供應緊張，盼「銅芯抗疫」口罩可讓港人多一個選擇，即使使用人數較少亦不是最重要。他又提到部分食肆員工反映銅芯口罩有幫助，雖即棄口罩供應已較穩定，惟對一個基層家庭來說，每天仍需花數十元作為口罩支出，會為他們帶來壓力。

另外，今天是普及社區檢測計劃最後一日，薛永恆表示，普及社區檢測計劃有助找到隱性傳播者，現時已有逾170萬人接受採樣，並找出逾20宗確診個案，顯示基本上疫情開始可控，是正面的訊息。他提醒市民仍要齊心抗疫包括要戴口罩等，才有機會打贏這場戰役。

【全民檢測】逾170萬人進行採樣　逾166萬樣本完成化驗

薛永恆又指，第三輪防疫抗疫基金會聚焦幫助疫情下受到重創的行業，故其數額將不及第二輪。他指，本港創科發展在中美矛盾升溫下受到影響，但未至於完全停滯，因業界近年已將轉向內地市場，不再依賴歐美市場。另外，政府資助中小企在疫情下利用遙距科技維持業務的遙距營商計劃，已接獲2萬宗申請，當中1.5萬宗獲批。

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責任編輯：郭詩詩

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