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【離巢大台】蕭徽勇暗示離開TVB　完成《錦繡南歌》配音11月或約滿離巢

娛樂 10:55 2020/09/14

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蕭徽勇暗示離巢。

入行19年的蕭徽勇（Gordon哥哥），在TVB多年來多演綠葉配角，近年因由250磅肥仔，以蔬果汁斷食法減肥近70磅成型佬而人氣急升，亦因主演《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》實力受注目，而同任幕後配音員的蕭徽勇，昨日在社交平台暗示將離開配音組，更被指或會離巢大台。

蕭徽勇當年從澳洲回流香港，一心加入演藝行業，輾轉下入了TVB，本身想做主持的他，曾為《放學IC》住主持，08年被調入配音組，同時兼任配音及戲劇。

蕭徽勇入行已近20年。（取自facebook）

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在配音組工作12年，高峰時期Gordon每日要為5、6個不同角色配音，包括日劇、美劇、韓劇、卡通等，蕭徽勇曾表示曾想過可效法已故的譚炳文，以配音為終生職業，同時兼顧演戲的夢想。

不過，蕭徽勇昨日在facebook貼早前配音的內地劇《錦繡南歌》劇照，並寫上：「可能係我喺TVB配音組聲演嘅最後一個角色，你唔係唔睇吖嘛？」同時標籤「#李成勛 #粵語配音 #TVB #配音完 」。

蕭徽勇有份為內地劇《錦繡南歌》配音。

其中「配音完」令人有不少聯想，網民猜測他有機會在配音組製作資源調整下，或會成為被裁的配音員。

有指蕭徽勇11月將約滿TVB，有機會離巢，傳媒向蕭徽勇求證，蕭徽勇未有否認離巢，只稱「暫時無可奉告」。

在剛播完的《過街英雄》亦有演出。

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事實勇曾向外表示，因公司刪減資源，有配音員合約期滿後已不再續約。他亦指配音是其主要收入來源之一，若只約拍劇工作，收入難以維持他追夢。

憑實力漸受認同

現年41歲的於蕭徽勇，2000年由澳洲回流香港前，返港後曾參加商台訓練班，及港台聲演廣播劇，後來隨朋友去報讀配音課程，再報讀TVB藝員訓練班。

曾任《放學ICU》主持，並見證兒童節目終結。（取自IG）

2005年蕭徽勇加入兒童節目《放學ICU》，一直做到節目終結，之後開始配音和戲劇兩線發展，蕭徽勇憑實力近年在不少劇集有發揮，如早前《十八年後的終極告白》飾演鬼仔強、《降魔的2.0》做的士司機黃志龍，至《愛回家之開心速遞》、《過街英雄》都有份演出。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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