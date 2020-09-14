【無限可能】請不要看扁愛打機的年輕人 鄧藹霖：今時今日打機可當飯吃

▲ 請不要看扁愛打機的年輕人 。

「衰仔，讀書唔見你叻，打機你就叻，打機可以當飯食咩，將來你一定做乞丐！」阿媽罵阿仔的這句流行話，響足二十年，可知道這句話其實已嚴重過時了？該戒掉了！

沒錯，物換星移了，今時今日打機不僅可當飯吃，還可吃得非常豐盛呢！

請不要看扁愛打機的年輕人，並習慣標籤他們為「廢青」、「廢人」、「廢柴」……今天，他們可稱為電競選手，甚至是電競運動員。地球上有大批打機精英新人類，身價隨時可媲美國際電影明星或球星。

媽媽一定會反駁：「咁個衰仔又未叻到可以去參加乜嘢國際賽呢，佢邊有咁叻呀？」

相信Ninja的媽媽初時也是這樣想吧，發夢也沒料到兒子今天的身價，是每月數以百萬元計呢！打機達人Ninja去年未加盟微軟之前，在打機平台「Twitch」是最紅的人物，粉絲不惜課金，就是喜歡看他示範打機，如何發揮精神專注力、智力與反應速度，怎樣出神入化地闖過一關又一關。毋須像Ninja頂尖水準的打機天才，即使是技巧不俗而贏得點擊率和廣告的，收入已是相當可觀了。

又有媽媽投訴兒子沉迷打機，又經常流連在外，咬定他是蒲網吧去了。近月，媽媽發現阿仔身上時常懷有鈔票，於是懷疑他有不法勾當。阿仔叫冤，原來他是盤據於快餐店，替網友修理遊戲機如Switch，生意好到你唔信，最高紀錄一天可賺上三千大元啊！

物換星移了，阿爸阿媽也該update自己，勿只懂乾罵阿仔阿女打機呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「打機可以當飯食嗎？」