【隊長失手】粉絲指美國隊長患焦慮症　瘋狂貼偶像與愛犬相洗版盼停止網絡傷害

▲ 美國隊長Chris Evans在IG誤傳不雅照片，粉絲愛偶像情切，紛紛上載偶像與愛犬合照，以圖洗版洗走不雅照片cap圖，並呼籲停止網絡欺凌。

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前他在IG的限時動態分享與友人玩遊戲的片段，卻不慎把手機相簿頁面上傳，其中更有一張男性下體照片。雖然當事人立即刪除，但有眼利網民早已cap圖瘋傳，瞬即成為全球的話題。不過，由於基斯伊雲斯人緣極佳，不時做善事，加上多年前曾自爆患上抑鬱、焦慮症，朋友及粉絲都十分保護他，紛紛出言鼓勵，甚至有忠粉在Twitter瘋狂大量上載基斯伊雲斯與愛犬「Dodger」的合照，企圖以洗版形式「護駕」。

▲ 有忠粉在Twitter瘋狂大量上載基斯伊雲斯與愛犬「Dodger」的合照，企圖以洗版形式「護駕」。（twitter截圖）

基斯伊雲斯除了外貌俊俏，被封為「男神」外，對做善事也不遺餘力，曾穿上美國隊長的戲服探訪病童，為他們加油打氣，極具人緣。身為《復仇者聯盟》成員的變形俠醫，對他不慎發放不雅照片，以幽默手法安慰隊友，著他勿以此覺得丟臉。

▲ 美國隊長不慎誤傳不雅照，好兄弟開腔安慰。（圖片：法新社）

今年5月才加入instagram的美國隊長基斯伊雲斯，短短兩月已經擁有500萬跟隨者，誤傳照片事件後，他隨即在instagram潛水，身為好友《復仇者聯盟》裏飾演變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo）知道後開腔叫隊友不要為這一次錯手上載而難為情，麥克雷法路說：

兄弟，只要特朗普仍然是當美國總統的一天，就沒有甚麼事情好讓你覺得丟臉的。

▲ 變型俠醫以幽默語氣安慰戰友。（圖片Mark Ruffalo ig）

事實上，基斯伊雲斯接受外媒訪問時，曾提及講到自己成為「美國隊長」前，曾一度患上抑鬱、恐慌症，只因所拍電影票房極差，一度陷入低谷，懷疑人生。在這次不慎誤傳不雅照片的事件中，有痛心偶像受辱的網民，不但以偶像及其愛犬合照洗版，以圖轉移視線，更有網民上載偶像講述患上焦慮症的訪問片段，提醒cap圖轉發不雅照片的網民，己所不欲，勿施於人，指基斯伊雲斯患有焦慮症，要求他們停止轉發不雅照片，停止製造網絡欺凌的傷害行為，愛護偶像之情，溢於言表。

▲ 基斯不慎把手機相簿頁面公諸於世，當中更有一張男性下體照。（IG story截圖）

不過，整件事件亦看得出基斯伊雲斯背後擁有一大批忠心的fans，這一班死硬派的支持者知道偶像出事後，立即號召大家在網上作出聲援，假如看到網海裏有關於這事件的報道，fans都會以他抱著愛犬照片接力留言呼籲其他人尊重他的隱私，藉此將不雅照片洗版清除，同時希望患有焦慮症的偶像沒有在這時生病。

至於其他親如兄弟的《復仇者聯盟》成員暫時未見有開腔，可能大家都想一人少一句快快將這事件掉淡淡忘。

據悉，現時在Twitter上的熱門標籤，「Chris Evans」的名字成為第一位，逾萬貼文和數十萬瀏覽量，主要是上載基斯伊雲斯的生活照、劇照，以及他與愛犬的合照。

記者：何偉雄