【開心速遞】《愛回家》Venus變大粒癦求池子孝助解咒　專業鄺潔楹不介意毀女神形象扮醜【有片】

▲ Venus（鄺潔楹飾）請求池子孝（阮政峰飾）助她解咒。（TVB截圖）

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的島大女神Venus（鄺潔楹飾）自從與池子孝（阮政峰飾）分手後，Venus因被咀咒而臉上長了一大粒癦，從此女神不再。

Venus找來阿孝助她解咒，阿孝考慮到幫助Venus或會連累到池富（王俊棠飾）和池美麗（鍾凱琪飾），最終未有答應。

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▲ Venus（鄺潔楹飾）請求池子孝（阮政峰飾）助她解咒。（TVB截圖）

昨晚播出的第997集《開心速遞》以「 愛人與家人之間你會如何選擇」為題， 劇情講述Venus因上次作法失敗而令臉上的墨得更加嚴重，她請求阿孝幫忙作法將運氣還回自己身上。阿孝本來想與Venus一刀兩斷而答應，但當他發現幫助Venus會令其家人行霉運，而令他陷入家人與愛人嘅抉擇之中。

最終，阿孝果斷地跟Venus說：「我很清楚，原來比起你，家人對我來說更加重要。」

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▲ Venus臉上長了一大粒癦。（鄺潔楹IG圖片）

▲ 鄺潔楹貼出Venus近照。（鄺潔楹IG圖片）

鄺潔楹於社交平台貼出Venus的近照，並表示：

從此以後，Venus就這樣影相。

從此以後，Venus不再叫Venus，而是叫大粒癦。

#愛回家之開心速遞